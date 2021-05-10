Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
Главная / В мире

"Вот вам и урегулирование": Палестино-израильский конфликт перешёл в новую фазу. Гибнут дети

10 мая 2021, 22:35  •  19 • В мире
Палестино-израильской конфликт перешёл в новую фазу. Подсчитано число погибших детей и взрослых после ракетного удара по сектору Газа. "Вот вам и урегулирование", - комментируют журналисты.
Руководитель бюро РИА Новости в Сирии и Ливане Михаил Алаеддин констатировал, что невозможно не комментировать палестино-израильский конфликт, будучи на Востоке. Он назвал нынешнюю ситуацию "странной картиной".
По словам Алаеддина, израильские силовики в течение нескольких дней выгоняли арабов из домов на востоке Иерусалима, били палестинцев в мечети Аль-Акса. Выступивших против этого арестовывали. Затем ХАМАС выпустил ракеты по пустырям, а в ответ были накрыты огнём жилые кварталы сектора Газа.
"Вот вам и урегулирование. И вот вам международное сообщество. Потом Нетаньяху опять скажет, что всё в рамках нацбезопасности, и никто в мире не спросит, какой ценой", - написал журналист в своём Telegram-канале Aladdinhabar.
Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале Kotsnews сообщил, что председатель армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) Хидай Зильберман не исключил наземной операции в секторе Газа. Журналист также отметил, что в Иерусалиме на Храмовой горе случился пожар.
Ранее источник в Минздраве сектора Газа сообщил о девяти погибших в результате ракетного обстрела со стороны Израиля. Трое из них - дети. Ранены десятки людей. С израильской стороны пострадал один мирный житель.
Несколько палестинских семей по решению суда выселены из своих домов в одном из кварталов Иерусалима. В ответ на это сектор Газа и совершил ракетный обстрел. Далее последовали танковые удары по объектам ХАМАСа со стороны Израиля. Напряжённость в регионе возрастает. Продолжаются ожесточённые столкновения полиции Израиля с арабами на Храмовой горе в Иерусалиме. Они идут возле мечети Аль-Акса.
Обновлено: Минздрав Палестины уточнил число пострадавших в результате израильских авиационных ударов. Погибли девять детей, 11 взрослых. Ранения получили ещё 65 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
10 мая 2021, 15:15
Блудные сыновья советской империи готовы прибиться к новому "папику"
10 мая 2021, 17:05
В Норвегии назвали две опасные вакцины от коронавируса
09 мая 2021, 18:10
"Бессмертный полк" прошёл по Нью-Йорку и Пекину
09 мая 2021, 21:45
«Дезинформационная кампания»: в РФПИ заявили об атаке на вакцину «Спутник V» после публикаций о поставках ФРГ
08 мая 2021, 20:05
«Сложности противодействия»: почему в США заявили о готовности вести новые переговоры по ядерному оружию
08 мая 2021, 22:50
«Самая настоящая провокация»: в Эстонии десантировались военные США и Великобритании
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2021, 18:20
Канделаки поставила на место телеведущего за слова о "двойном стыде" за Россию перед Грузией
07 мая 2021, 17:35
Блинкен и Нуланд отчитали Зеленского на переговорах. Источник раскрыл детали
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
04 мая 2021, 04:15
Украинские компании подали иски к России на миллиарды долларов
09 мая 2021, 01:40
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
07 мая 2021, 14:50
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.