"Вот вам и урегулирование": Палестино-израильский конфликт перешёл в новую фазу. Гибнут дети

Палестино-израильской конфликт перешёл в новую фазу. Подсчитано число погибших детей и взрослых после ракетного удара по сектору Газа. "Вот вам и урегулирование", - комментируют журналисты.

Руководитель бюро РИА Новости в Сирии и Ливане Михаил Алаеддин констатировал, что невозможно не комментировать палестино-израильский конфликт, будучи на Востоке. Он назвал нынешнюю ситуацию "странной картиной".

По словам Алаеддина, израильские силовики в течение нескольких дней выгоняли арабов из домов на востоке Иерусалима, били палестинцев в мечети Аль-Акса. Выступивших против этого арестовывали. Затем ХАМАС выпустил ракеты по пустырям, а в ответ были накрыты огнём жилые кварталы сектора Газа.

"Вот вам и урегулирование. И вот вам международное сообщество. Потом Нетаньяху опять скажет, что всё в рамках нацбезопасности, и никто в мире не спросит, какой ценой", - написал журналист в своём Telegram-канале Aladdinhabar.

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале Kotsnews сообщил, что председатель армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) Хидай Зильберман не исключил наземной операции в секторе Газа. Журналист также отметил, что в Иерусалиме на Храмовой горе случился пожар.

Ранее источник в Минздраве сектора Газа сообщил о девяти погибших в результате ракетного обстрела со стороны Израиля. Трое из них - дети. Ранены десятки людей. С израильской стороны пострадал один мирный житель.

Несколько палестинских семей по решению суда выселены из своих домов в одном из кварталов Иерусалима. В ответ на это сектор Газа и совершил ракетный обстрел. Далее последовали танковые удары по объектам ХАМАСа со стороны Израиля. Напряжённость в регионе возрастает. Продолжаются ожесточённые столкновения полиции Израиля с арабами на Храмовой горе в Иерусалиме. Они идут возле мечети Аль-Акса.

Обновлено: Минздрав Палестины уточнил число пострадавших в результате израильских авиационных ударов. Погибли девять детей, 11 взрослых. Ранения получили ещё 65 человек.