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"Вот вам и "фейкньюз". Дёшево и сердито": Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" России в выборы-2020

23 октября 2019, 01:09  •  10 • В мире
До выборов президента США осталось немногим больше года, поэтому на той стороне Атлантики снова заговорили о "злонамеренном российском вмешательстве". По словам Марка Цукерберга, якобы в Facebook уже зафиксированы такие "попытки" со стороны не только России, но и Китая с Ираном. "Вот и фейкньюз". Дешево и сердито", - прокомментировала Мария Захарова.
Основатель соцсети своими "открытиями" поделился в интервью телеканалу NBC News. А 21 октября администрация Facebook и Instagram заблокировала более 200 аккаунтов из России и Ирана, которые якобы "распространяли дезинформацию".
Среди прочих были удалены 50 российских аккаунтов в Instagram и один в Facebook. Данные ресурсы якобы ориентированы на США и якобы были связаны с "Агентством интернет-исследований", которое Вашингтон обвиняет во вмешательстве в президентские выборы.
Телеканал CNN Business тоже не остался в стороне и сообщил, ссылаясь на опубликованную Facebook информацию, что люди, связанные с Агентством интернет-исследований - "группой троллей, поддерживаемой Кремлем", которых обвиняли в предполагаемом вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, сейчас уже "закладывают основу для того, чтобы сделать то же самое в 2020 году".
Комментируя подобные публикации, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook:
СМИ: "Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США". Вот вам и "фейкньюз в соцсетях". Дёшево и сердито.
Скриншот: Facebook/Мария Захарова

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