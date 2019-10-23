"Вот вам и "фейкньюз". Дёшево и сердито": Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" России в выборы-2020

Основатель соцсети своими "открытиями" поделился в интервью телеканалу NBC News. А 21 октября администрация Facebook и Instagram заблокировала более 200 аккаунтов из России и Ирана, которые якобы "распространяли дезинформацию".

Среди прочих были удалены 50 российских аккаунтов в Instagram и один в Facebook. Данные ресурсы якобы ориентированы на США и якобы были связаны с "Агентством интернет-исследований", которое Вашингтон обвиняет во вмешательстве в президентские выборы.

Телеканал CNN Business тоже не остался в стороне и сообщил, ссылаясь на опубликованную Facebook информацию, что люди, связанные с Агентством интернет-исследований - "группой троллей, поддерживаемой Кремлем", которых обвиняли в предполагаемом вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, сейчас уже "закладывают основу для того, чтобы сделать то же самое в 2020 году".

Комментируя подобные публикации, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook:

СМИ: "Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США". Вот вам и "фейкньюз в соцсетях". Дёшево и сердито.