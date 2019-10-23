|
"Вот вам и "фейкньюз". Дёшево и сердито": Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" России в выборы-2020
23 октября 2019, 01:09 • 10 • В мире
До выборов президента США осталось немногим больше года, поэтому на той стороне Атлантики снова заговорили о "злонамеренном российском вмешательстве". По словам Марка Цукерберга, якобы в Facebook уже зафиксированы такие "попытки" со стороны не только России, но и Китая с Ираном. "Вот и фейкньюз". Дешево и сердито", - прокомментировала Мария Захарова.
Основатель соцсети своими "открытиями" поделился в интервью телеканалу NBC News. А 21 октября администрация Facebook и Instagram заблокировала более 200 аккаунтов из России и Ирана, которые якобы "распространяли дезинформацию".
Среди прочих были удалены 50 российских аккаунтов в Instagram и один в Facebook. Данные ресурсы якобы ориентированы на США и якобы были связаны с "Агентством интернет-исследований", которое Вашингтон обвиняет во вмешательстве в президентские выборы.
Телеканал CNN Business тоже не остался в стороне и сообщил, ссылаясь на опубликованную Facebook информацию, что люди, связанные с Агентством интернет-исследований - "группой троллей, поддерживаемой Кремлем", которых обвиняли в предполагаемом вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, сейчас уже "закладывают основу для того, чтобы сделать то же самое в 2020 году".
Комментируя подобные публикации, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook:
Скриншот: Facebook/Мария Захарова
Подпишитесь на нас
Загрузка...
10
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 октября 2019, 01:39
|
18 октября 2019, 20:24
|
21 октября 2019, 13:09
|
19 октября 2019, 20:56
|
20 октября 2019, 17:54
|
19 октября 2019, 02:54
|
19 октября 2019, 18:54