"Вот уроды, ей-богу": Попов не сдержал эмоций в ответ на "реакцию" HRW касательно погромов в США

В частности, среди всех возможных реакций на расовые притеснения HRW выбрала самую удобную для себя - полное игнорирование проблемы. На это обратил внимание Евгений Попов.

"На сайте неполживой Human Rights Watch ровно НОЛЬ новостей о погромах в США", - отметил он в своём Telegram-канале.

Журналист подчеркнул, что "даже в разделе Racial Discrimination" нет ни слова о происходящем. При этом о России стабильно "помнят".

"Зато про Русь трактаты. Вот уроды, ей-богу", - подчеркнул он.

Беспорядки во многих крупных городах США идут уже в течение нескольких дней. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания 25 мая, когда один из полицейских надавил коленом на его горло и не реагировал на его крики, после чего Флойд умер в больнице Миннеаполиса.