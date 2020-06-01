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"Вот уроды, ей-богу": Попов не сдержал эмоций в ответ на "реакцию" HRW касательно погромов в США
01 июня 2020, 13:55 • 263 • Политика
Международная правозащитная организация Human Rights Watch по-своему "отреагировала" на погромы в США. "Вот уроды, ей-богу", - не сдержал эмоций журналист Евгений Попов.
В частности, среди всех возможных реакций на расовые притеснения HRW выбрала самую удобную для себя - полное игнорирование проблемы. На это обратил внимание Евгений Попов.
"На сайте неполживой Human Rights Watch ровно НОЛЬ новостей о погромах в США", - отметил он в своём Telegram-канале.
Журналист подчеркнул, что "даже в разделе Racial Discrimination" нет ни слова о происходящем. При этом о России стабильно "помнят".
"Зато про Русь трактаты. Вот уроды, ей-богу", - подчеркнул он.
Беспорядки во многих крупных городах США идут уже в течение нескольких дней. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания 25 мая, когда один из полицейских надавил коленом на его горло и не реагировал на его крики, после чего Флойд умер в больнице Миннеаполиса.
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