Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лон...
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
Главная / Политика

"Вот уроды, ей-богу": Попов не сдержал эмоций в ответ на "реакцию" HRW касательно погромов в США

01 июня 2020, 13:55  •  263 • Политика
Международная правозащитная организация Human Rights Watch по-своему "отреагировала" на погромы в США. "Вот уроды, ей-богу", - не сдержал эмоций журналист Евгений Попов.
В частности, среди всех возможных реакций на расовые притеснения HRW выбрала самую удобную для себя - полное игнорирование проблемы. На это обратил внимание Евгений Попов.
"На сайте неполживой Human Rights Watch ровно НОЛЬ новостей о погромах в США", - отметил он в своём Telegram-канале.
Журналист подчеркнул, что "даже в разделе Racial Discrimination" нет ни слова о происходящем. При этом о России стабильно "помнят".
"Зато про Русь трактаты. Вот уроды, ей-богу", - подчеркнул он.
Беспорядки во многих крупных городах США идут уже в течение нескольких дней. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания 25 мая, когда один из полицейских надавил коленом на его горло и не реагировал на его крики, после чего Флойд умер в больнице Миннеаполиса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



263
Источник
Похожие новости
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
01 июня 2020, 09:55
"Останутся забор и рельсы": Крупнейший украинский судостроительный завод разбирают на металл
01 июня 2020, 11:55
"Спалили окончательно": Список русских наёмников в Триполи оказался нерусским
01 июня 2020, 11:55
"Не надо орать...": Поклонская осадила крикуна, пожелавшего смерти жителям Крыма
01 июня 2020, 09:55
Методичку согласовали: "Команда Навального" нашла объяснение бунтам в США. Но лишь на пятый день
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
30 мая 2020, 21:55
"В субботу. Неожиданно": Путин удивил своей внезапностью кремлёвский пул
28 мая 2020, 22:55
Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
27 мая 2020, 02:55
Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"
26 мая 2020, 15:55
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало две
25 мая 2020, 23:55
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один ряд с Горбачёвым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.