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"Вот теперь возможный захватчик все поймет": В Польше обрадовались размещению американцев у границ
17 июня 2019, 14:54 • 94 • Политика
НАТО разместит американские войска как минимум в шести точках на востоке Польши. Об этом в эфире "Польского радио" заявил министр обороны восточноевропейской республики Мариуш Блащак. "Вот теперь возможный захватчик все поймет", - сказал он, подчеркнув, что "нападение на Польшу" - это уже "глобальный конфликт".
О том, что достигнутое между Польшей и США в настоящее время соглашение о расширении американского военного присутствия сейчас ведет к тому, что будут создаваться военные локации для американцев, рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Он заявил журналистам, что согласно плану соглашения, предусматривается создание 6 точек, где будут размещены американские военные.
"В рамках соглашения мы пришли к договоренности о том, что в Польше будет шесть таких точек, - цитирует Блащака "Польское радио". - Там и будут находиться подразделения".
О точных локациях пока не сообщается, но министр отметил, что стороны - и польская, и американская - будут их согласовывать.
Главное, отметил Блащак, "усилить восточный фланг НАТО", чтобы сдержать "возможного агрессора". Помимо этого, будет создано и дивизионное командование, в чьем распоряжении будут американские солдаты на период базирования в республике.
Достигнутые в Вашингтоне договоренности - "это несомненный успех", уверен министр. Он подчеркнул, что теперь "возможный захватчик будет понимать - нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт".
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