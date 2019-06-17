"Вот теперь возможный захватчик все поймет": В Польше обрадовались размещению американцев у границ

О том, что достигнутое между Польшей и США в настоящее время соглашение о расширении американского военного присутствия сейчас ведет к тому, что будут создаваться военные локации для американцев, рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он заявил журналистам, что согласно плану соглашения, предусматривается создание 6 точек, где будут размещены американские военные.

"В рамках соглашения мы пришли к договоренности о том, что в Польше будет шесть таких точек, - цитирует Блащака "Польское радио". - Там и будут находиться подразделения".

О точных локациях пока не сообщается, но министр отметил, что стороны - и польская, и американская - будут их согласовывать.

Главное, отметил Блащак, "усилить восточный фланг НАТО", чтобы сдержать "возможного агрессора". Помимо этого, будет создано и дивизионное командование, в чьем распоряжении будут американские солдаты на период базирования в республике.

Достигнутые в Вашингтоне договоренности - "это несомненный успех", уверен министр. Он подчеркнул, что теперь "возможный захватчик будет понимать - нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт".