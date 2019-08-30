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"Вот такое у нас лето, Марь Иванна": Эксперт анекдотом охарактеризовал "банковское здоровье" России
30 августа 2019, 00:24 • 62 • Политика
Глава ФАС Игорь Артемьев предложил уничтожить госкорпорации, сделав из них простые акционерные общества без привилегий. А Сбербанк начал работу над собственной "умной" колонкой, которая должна стать стержневым элементом экосистемы банка. Экономический эксперт Гарегин Тосунян анекдотом охарактеризовал "банковское здоровье" России.
Для развития конкуренции в России государственные корпорации в будущем необходимо уничтожить путём перерегистрации их в акционерные общества без привилегий, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. А Сбербанк начал работу над собственной "умной" колонкой, которая должна стать стержневым элементом экосистемы банка. Ситуацию для Царьграда в передаче "Пронько.Экономика" прокомментировал глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
По его словам, в экономике складывается парадоксальная ситуация. Госкорпорации раньше в меньшей степени влияли своими антиконкурентными подходами на финансовый рынок. Но с относительно недавних времён, с тех пор, как начали "оздоравливать систему", от банковской системы осталось меньше половины, а в регионах и вообще "зануляется" местная группа коммерческих банков.
Он добавляет, что экономика России имеет целый блок проблем, который был ещё и пять, и десять лет назад. Но к этому присоединилась проблема, когда действительно монополия отдельных банков достигла такого уровня, что теперь уже вопрос встаёт о том, что кто кого регулирует. То ли Центробанк контролирует свою "дочку" Сбербанк, то ли Сбербанк подсказывает, как надо регулировать рынок, чтобы этот рынок был бы больше подстроен под монопольные интересы, и с рынка уходили бы как можно быстрее все остальные игроки.
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