"Вот такое у нас лето, Марь Иванна": Эксперт анекдотом охарактеризовал "банковское здоровье" России

Для развития конкуренции в России государственные корпорации в будущем необходимо уничтожить путём перерегистрации их в акционерные общества без привилегий, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. А Сбербанк начал работу над собственной "умной" колонкой, которая должна стать стержневым элементом экосистемы банка. Ситуацию для Царьграда в передаче "Пронько.Экономика" прокомментировал глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

По его словам, в экономике складывается парадоксальная ситуация. Госкорпорации раньше в меньшей степени влияли своими антиконкурентными подходами на финансовый рынок. Но с относительно недавних времён, с тех пор, как начали "оздоравливать систему", от банковской системы осталось меньше половины, а в регионах и вообще "зануляется" местная группа коммерческих банков.

"Это как в анекдоте, вот такое у нас лето, Марь Иванна, вот такое у нас оздоровление банковской системы", - сказал Гарегин Тосунян в передаче "Пронько.Экономика" на канале Царьград.

Он добавляет, что экономика России имеет целый блок проблем, который был ещё и пять, и десять лет назад. Но к этому присоединилась проблема, когда действительно монополия отдельных банков достигла такого уровня, что теперь уже вопрос встаёт о том, что кто кого регулирует. То ли Центробанк контролирует свою "дочку" Сбербанк, то ли Сбербанк подсказывает, как надо регулировать рынок, чтобы этот рынок был бы больше подстроен под монопольные интересы, и с рынка уходили бы как можно быстрее все остальные игроки.