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"Вот такие вот ванги-предсказатели": на Украине ожидают скорого развала России - Гаспарян

13 февраля 2020, 12:24  •  114 • В мире
Политолог Армен Гаспарян проанализировал украинские СМИ и пришёл к выводу, что в стране с жёлто-голубым флагом надеются на скорый развал России. Это должно произойти после того, как Владимир Путин перестанет быть президентом. "Ванги-предсказатели сидят на Украине", - сделал вывод эксперт.
На своей странице в Facebook Гаспарян рассказал о том, как "погрузился в мир украинских СМИ". Он даже не поленился почитать комментарии к материалам о России. В поле зрения попали сайт известного журналиста Дмитрия Гордона и портал "Обозреватель". Особенно много украинцы пишут о грядущих поправках в Конституцию России.
Политолог выстроил логическую цепочку, которую увидел в публикациях. Поправки к российской Конституции спровоцируют уход Владимира Путина с поста главы государства. А это, в свою очередь, станет первым этапом развала Российской Федерации. Украинцы, по мнению Гаспаряна, верят, что Россию начнут рвать на части Европа и США - ровно так и происходит в их собственной стране. И уж тогда Киев сможет и Крым снова сделать украинским, и Курилы японцам отдать.
"Вот такие вот ванги-предсказатели сидят на Украине. И ведь кажется, что нет для них ничего более занятного, чем Конституция другой страны, изменение которой они в итоге поддерживают, видя в ней истоки грядущего падения России", - заключил политолог.
Между тем, как пишут "Утро.ру", Украина поставила условия по возвращению своего посла в Россию. Возобновление работы дипмиссии связали с ситуацией в Крыму и Донбассе. Москва на шантаж реагирует ожидаемо.

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