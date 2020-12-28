|
"Вот такие подарочки нам готовят": Мария Шукшина заявила о начале "великой перезагрузки"
28 декабря 2020, 08:05 • 155 • Политика
Мария Шукшина, комментируя один из принимаемых законопроектов, отметила, что он может привести нас к той самой "великой перезагрузке" по указке глобалистов. "Вот такие подарочки нам готовят", - сказала актриса.
Актриса Мария Шукшина на личных страницах в социальных сетях предположила, что неверная трактовка законопроекта о комплексном развитии территорий, принимаемого сегодня властями России, может привести к непоправимым последствиям. Подобного мнения придерживается и экономист Михаил Делягин, чей комментарий Шукшина приложила к своему посту.
Механизм комплексного развития территорий в конце недели был одобрен Советом Федерации России. Норма позволяет упростить работу по сносу обветшалых объектов - и признанных аварийными домов, и зданий в высокой степени физического износа. Однако есть ряд скептиков, полагающих, что проект закона могут использовать для отъёма частной собственности. Такого мнения придерживается и Михаил Делягин. Актриса Мария Шукшина отмечает: если, действительно, проект закона будет трактоваться таким образом, впору говорить, что "великая перезагрузка началась".
"О ней говорил один из главных идеологов мировой закулисы Клаус Шваб, президент Всемирного экономического форума в Давосе. И именно "Большая перезагрузка" должна стать главной темой ежегодного собрания ВЭФ в январе 2021 года", - пишет Мария Шукшина.
Частью "великой перезагрузки" называют и использование пандемии коронавируса для максимальной глобализации. О подобном проектном подходе говорил ранее и советник министра обороны России Андрей Ильницкий.
"Он назвал историю с ковидом - проектом глобалистов для прикрытия начатого ими создания нового мира, где не будет ни национальной государственности, ни конфиденциальности личной жизни, никаких прав человека, ни частной собственности. А будет безраздельная власть владельцев транснациональных корпораций, полный контроль над личностью, цифровые деньги, дистанционное низкокачественное образование, чёткое разделение на касты - на рабов и элиту. Вот такие подарочки нам готовят..." - отметила Шукшина.
Стоит отметить, что принимаемая норма определяет возможность включения объектов недвижимости в программу комплексного развития территорий лишь при согласии 2/3 собственников жилых помещений. Сделано это как раз для того, чтобы избежать ситуаций, когда объект изымается в интересах застройщика, а не по желанию людей.
155
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 декабря 2020, 20:20
|
24 декабря 2020, 07:50
|
22 декабря 2020, 22:50
|
26 декабря 2020, 01:05
|
26 декабря 2020, 18:30
|
24 декабря 2020, 11:30
|
22 декабря 2020, 22:50