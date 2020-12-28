"Вот такие подарочки нам готовят": Мария Шукшина заявила о начале "великой перезагрузки"

Актриса Мария Шукшина на личных страницах в социальных сетях предположила, что неверная трактовка законопроекта о комплексном развитии территорий, принимаемого сегодня властями России, может привести к непоправимым последствиям. Подобного мнения придерживается и экономист Михаил Делягин, чей комментарий Шукшина приложила к своему посту.

Механизм комплексного развития территорий в конце недели был одобрен Советом Федерации России. Норма позволяет упростить работу по сносу обветшалых объектов - и признанных аварийными домов, и зданий в высокой степени физического износа. Однако есть ряд скептиков, полагающих, что проект закона могут использовать для отъёма частной собственности. Такого мнения придерживается и Михаил Делягин. Актриса Мария Шукшина отмечает: если, действительно, проект закона будет трактоваться таким образом, впору говорить, что "великая перезагрузка началась".

"О ней говорил один из главных идеологов мировой закулисы Клаус Шваб, президент Всемирного экономического форума в Давосе. И именно "Большая перезагрузка" должна стать главной темой ежегодного собрания ВЭФ в январе 2021 года", - пишет Мария Шукшина.

Частью "великой перезагрузки" называют и использование пандемии коронавируса для максимальной глобализации. О подобном проектном подходе говорил ранее и советник министра обороны России Андрей Ильницкий.

"Он назвал историю с ковидом - проектом глобалистов для прикрытия начатого ими создания нового мира, где не будет ни национальной государственности, ни конфиденциальности личной жизни, никаких прав человека, ни частной собственности. А будет безраздельная власть владельцев транснациональных корпораций, полный контроль над личностью, цифровые деньги, дистанционное низкокачественное образование, чёткое разделение на касты - на рабов и элиту. Вот такие подарочки нам готовят..." - отметила Шукшина.

Стоит отметить, что принимаемая норма определяет возможность включения объектов недвижимости в программу комплексного развития территорий лишь при согласии 2/3 собственников жилых помещений. Сделано это как раз для того, чтобы избежать ситуаций, когда объект изымается в интересах застройщика, а не по желанию людей.