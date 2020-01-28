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"Вот такая "дурка" запускается потихонечку": Эксперт назвал цель статьи об американцах, "освободивших" Освенцим
28 января 2020, 12:54 • 133 • Политика
Немецкий "Шпигель" провозгласил освободителями Освенцима солдат США. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что в Германии уже давно идёт работа по переложению вины за Вторую мировую войну на нацистов и русских, а немцы якобы никакого отношения к этому не имеют. "Понимаете, вот такая "дурка" даже запускается уже, потихонечку", - отмечает он.
Немецкий журнал "Шпигель" сообщил, что Освенцим 75 лет назад освободила американская армия. Публикацию прокомментировал военный эксперт, директор Музея Войск ПВО Юрий Кнутов.
Он отмечает, что Der Spiegel - это довольно серьёзный журнал. И это очень показательно, что даже такое издание, которое отличалось в своё время серьёзной и объективной подачей информации, попалось вот на эту приманку фальсификации истории, считает эксперт.
По его словам, немцы обычно с покаянием относились к тем преступлениям, которые были совершены Третьим Рейхом и нацистами. А эта лживая, искажающая историю статья в Der Spiegel говорит о том, что в Германии наметился перелом, считает эксперт.
Юрий Кнутов указывает, что этот перелом, по его мнению, начался ещё несколько лет назад. Когда впервые появились фильмы о Гитлере - в юмористическом таком ключе. Люди, переодетые Гитлером, ходили по главным улицам крупных городов Германии, а немцы с ними фотографировались, никто их не осуждал. А наоборот, это вызывало либо улыбку, либо стремление с ним запечатлеться, рассказывает эксперт.
Он указывает, что открытие дороги арабским мигрантам на территорию Германии вызвало искусственный всплеск нацизма. А нацисты - это те же сторонники реваншизма. И их реванш заключается в первую очередь в переписывании истории, объясняет Юрий Кнутов.
Юрий Кнутов убеждён, что обязательно должно быть жёсткое заявление МИДа. СМИ, по его мнению, также должны осветить эту историю.
Он добавляет, что случившееся - это своеобразная проверка общественного мнения. Насколько оно готово к переформатированию в антироссийском духе. Юрий Кнутов отмечает, что уже сейчас в Германии готовится информационная среда, согласно которой якобы немцы вообще ни при чём, виноваты во всём нацисты. Которые почему-то захватили власть, затем развязали войну, начали истреблять евреев. И пришли, соответственно, русские, которые начали мстить за евреев и истреблять немцев.
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