"Вот такая "дурка" запускается потихонечку": Эксперт назвал цель статьи об американцах, "освободивших" Освенцим

Немецкий журнал "Шпигель" сообщил, что Освенцим 75 лет назад освободила американская армия. Публикацию прокомментировал военный эксперт, директор Музея Войск ПВО Юрий Кнутов.

Он отмечает, что Der Spiegel - это довольно серьёзный журнал. И это очень показательно, что даже такое издание, которое отличалось в своё время серьёзной и объективной подачей информации, попалось вот на эту приманку фальсификации истории, считает эксперт.

"То есть политика дискредитации России, извращения итогов Второй мировой войны, значит, становится уже частью политики высшей политической элиты Германии. То есть Германия начинает идти на поводу у Польши и стран Прибалтики. Вот это вот меня больше всего пугает", - сказал Юрий Кнутов в интервью Царьграду.

По его словам, немцы обычно с покаянием относились к тем преступлениям, которые были совершены Третьим Рейхом и нацистами. А эта лживая, искажающая историю статья в Der Spiegel говорит о том, что в Германии наметился перелом, считает эксперт.

Юрий Кнутов указывает, что этот перелом, по его мнению, начался ещё несколько лет назад. Когда впервые появились фильмы о Гитлере - в юмористическом таком ключе. Люди, переодетые Гитлером, ходили по главным улицам крупных городов Германии, а немцы с ними фотографировались, никто их не осуждал. А наоборот, это вызывало либо улыбку, либо стремление с ним запечатлеться, рассказывает эксперт.

"То есть идет реабилитация нацизма. Это причём связано ещё с той политикой, которую проводит правящая партия Германии", - уверен Юрий Кнутов.

Он указывает, что открытие дороги арабским мигрантам на территорию Германии вызвало искусственный всплеск нацизма. А нацисты - это те же сторонники реваншизма. И их реванш заключается в первую очередь в переписывании истории, объясняет Юрий Кнутов.

"Вот в Японии например, в Хиросиме и Нагасаки, в музеях, посвящённых атомной бомбардировке, ни слова не сказано, что атомную бомбу сбрасывали американцы. И многие японцы считают, что её сбросил Советский Союз. Вот такая же история теперь идёт, начинается в Германии", - полагает военный эксперт.

Юрий Кнутов убеждён, что обязательно должно быть жёсткое заявление МИДа. СМИ, по его мнению, также должны осветить эту историю.

"Нельзя до такой степени врать. Это уже ложь. Это даже не фальсификация - это уже ложь, которая имеет своей целью приравнять Россию к гитлеровской Германии, сорвать празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. После этого перейти к давлению на Россию с целью выплат репараций-контрибуций странам Восточной Европы, которые якобы пострадали от российской оккупации", - подчёркивает военный эксперт.

Он добавляет, что случившееся - это своеобразная проверка общественного мнения. Насколько оно готово к переформатированию в антироссийском духе. Юрий Кнутов отмечает, что уже сейчас в Германии готовится информационная среда, согласно которой якобы немцы вообще ни при чём, виноваты во всём нацисты. Которые почему-то захватили власть, затем развязали войну, начали истреблять евреев. И пришли, соответственно, русские, которые начали мстить за евреев и истреблять немцев.