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"Вот так на самом деле": Витязева показала "бунтующих" против русских медиков итальянцев

10 апреля 2020, 03:35  •  70 • В мире
Журналистка Юлия Витязева показала "бунтующих" против русских медиков итальянцев. В Twitter она разместила кадры, на которых видно, с каким ликованием местные врачи встречают гостей из России под звуки гимна РФ. "Вот так на самом деле", - подчеркнула журналистка.
Журналистка Юлия Витязева показала, как на самом деле относятся итальянцы к русским военным медикам, прилетевшим на помощь стране в борьбе против коронавируса. Наглядные кадры она разместила в Twitter.
На них видно, как местные врачи с ликованием встречают гостей из России. Более того, всё это происходит под звуки русского гимна, а в руках итальянцы держат флаги РФ и изображения с символикой наших стран в виде сердец, произнося при этом слова благодарности.
Вот так на самом деле итальянцы "бунтуют", встречая российских военных медиков, - подчеркнула журналистка.
Фото: скриншот Twitter/Юлия Витязева
Напомним, ранее в стране появилась петиция на имя местного руководства. Её составители просили президента и правительство разъяснить им, для чего на самом деле в Италию прибыли русские военные и почему РФ не направила обычных гражданских врачей.
Вскоре, однако, выяснилось, что одним из главных авторов документа выступила украинка, которая сейчас живёт во Флоренции. Женщина подбила некоторых местных на то, чтобы те тоже подписали петицию.
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