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"Вот так на камеру отметился?": The Insider указал на "руку" ФСБ в деле убитого в Берлине. В Сети - на нестыковку
08 декабря 2019, 01:39 • 129 • Политика
The Insider в своей публикации по делу об убийстве в Берлине указал на "руку" ФСБ, утверждая, что подозреваемый гражданин России якобы служил в спецназе "Вымпел". Пользователи Сети указали на явную нестыковку, недоумевая, что такой спец "вот так на камеру отметился?"
"Вадим Красиков, также известный как Вадим Соколов, арестованный в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили, служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и вместе с двумя напарниками по "Вымпелу" участвовал как минимум в ещё одном заказном убийстве", - такое утверждение делает The Insider, публикуя итоги своего совместного с Bellingcat и Der Spiegel расследования дела об убийстве в Берлине в августе этого года.
Это убийство на Западе почти сразу стали ассоциировать с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Проводились параллели, отмечалось, что подозреваемый в убийстве - гражданин России.
Новое расследование The Insider активно распространили либеральные СМИ. Однако народ обратил внимание на то, что издание не предъявило никаких весомых доказательств и доводов, указав на "руку" ФСБ в деле убитого в Берлине.
Больше того, отметили явные нестыковки и "ошибки", которые спецназовец уж точно не совершил бы.
"Это он вот так, человека убил и подошёл вплотную на камеру отметился???" - недоумевает Rom @rom25121976 в Twitter.
"Где в статье хоть одно доказательство хоть чего-нибудь?", - обращает внимание @su_ricat.
"Сейчас все тапки полетят на Россию, начнут придумывать", - резюмирует Макс Шевцов @Maxuxaash.
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