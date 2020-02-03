"Вот придёт щука, рот раскроет": Сатановский призвал "меньше разводить чиновников" в России

Рассуждая на тему, как Россия будет себя вести дальше, как выстраивать отношения с соседями, в том числе, с постсоветскими республиками, президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский обратил внимание на те процессы, что сегодня занимают умы наших чиновников.

"Сумеет наше руководство что-нибудь с экономикой, наконец, сделать или так и будет вокруг себя крутиться, мечтая то о нанотехнологиях, то об искусственном интеллекте, то о цифровизации?" - задаётся вопросом эксперт, посчитав это "чистой "маниловщиной".

Вот придёт щука, рот раскроет, ты ей скажешь что-нибудь - и по щучьему велению всё у тебя будет, - рассуждает политолог о том, как сейчас происходит в России, призвав: - А надо мозгами шурупить, работать и меньше разводить чиновников.

Сатановский считает, что "лучше бы крупный рогатый скот разводили" или птицу. "А мы разводим чиновников. И всё", - считает эксперт, объясняя, почему "у нас сотнями тысяч нехватка врачей и учителей, зато чиновников переизбыток".