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"Вот Прибалтика выёживалась… ": Военный эксперт намекнул на радикальный ответ Чехии
22 апреля 2021, 12:35 • 459 • Политика
На фоне заявлений, активизировавшей свой русофобский потенциал официальной Праги, военный эксперт Алексей Леонков намекнул на радикальный ответ, которым Россия может заставить Чехию вспомнить о дипломатии и в конце концов приличии. "Вот Прибалтика выёживалась…", - напомнил эксперт.
В частности, расхрабрившуюся Прагу предлагается поставить на место правильными ответными мерами – ввести контрсанкции по чувствительным статьям экспорта Чехии, проводя процедуру импортозамещения.
"Например:
- Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства. Доля в импорте - 32,33% или 1,189 млрд долларов;
- Электрические машины и оборудование. Доля в импорте - 14,41% или 530 млн долларов;
- Средства наземного транспорта. Доля в импорте 20,06% или 737,7 млн долларов", - написал эксперт в своём Telegram-канале "Мадуро не дура".
В целом же Леонков отметил, что импорт из Чехии в Россию насчитывает 98 позиций, "поэтому в случае санкционных мероприятий - выбор есть всегда".
Перебирая возможные меры, эксперт напомнил и "о чувствительном" – чешском пиве.
"В прошлом году чехи удвоили экспорт пива в Россию - поставки в стоимостном выражении составили 812,8 млн крон против 374 млн крон в 2016 году. Так что перекроем пивопровод - по началу на 50% и все дела", - отметил он.
"Вот Прибалтика выёживалась - оставили их с шпротами и без транзита через морские порты", - напомнил Леонков.
Эксперт добавил, что теперь у России новые порты на Балтике, "да и шпроты мы сами делаем хорошо. Будут скакать дальше - перестанем покупать пиво". А кроме того, в Польше теперь "объедаются своими яблоками и обпиваются своим молоком".
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