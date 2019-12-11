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"Вот потому вводят санкции!": Россия взяла все призовые места в финале Гран-при в Турине
11 декабря 2019, 20:39 • 110 • Политика
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине. "Вот потому вводят санкции!" - комментируют победу спортсменок из России в соцсетях.
Российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине. В соцсетях аплодируют спортсменкам и обсуждают антироссийские спортивные санкции.
По итогам соревнований золотая медалистка Алёна Косторная набрала 247,59 балла, 162,14 из которых Косторной присудили за произвольную программу. Серебряная призёрша Гран-при Анна Щербакова набрала 240,92 балла, а получившая бронзу Александра Трусова завершила соревнования с результатом 233,18 балла.
Напомним, что WADA отстранило Россию от всех международных соревнований на 4 года. В течение этого времени российским спортсменам будет запрещено использовать национальный гимн и флаг.
Фото: скриншот Twitter/@redsquare2018
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