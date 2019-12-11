"Вот потому вводят санкции!": Россия взяла все призовые места в финале Гран-при в Турине

Российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине. В соцсетях аплодируют спортсменкам и обсуждают антироссийские спортивные санкции.

По итогам соревнований золотая медалистка Алёна Косторная набрала 247,59 балла, 162,14 из которых Косторной присудили за произвольную программу. Серебряная призёрша Гран-при Анна Щербакова набрала 240,92 балла, а получившая бронзу Александра Трусова завершила соревнования с результатом 233,18 балла.

"Вот поэтому вводят санкции!" - комментирует в Twitter видео с церемонии награждения @redsquare2018. "Конечно, их же всех просто корёжит!" - соглашается Кирилл Застрожный @Zastrognyi_K "Обратили внимание? Вырвались русские вперед - японцы и китайцы срочно учат четверные прыжки. И только Америка пытается их запретить. Как только они их выучат (к сожалению, все ждут этого!), тогда и разрешат их прыгать в короткой программе. Ну и будут орать, что их прыжки круче. Ох и надоели", - добавляет Shimac @ZShimak.

Напомним, что WADA отстранило Россию от всех международных соревнований на 4 года. В течение этого времени российским спортсменам будет запрещено использовать национальный гимн и флаг.

Фото: скриншот Twitter/@redsquare2018