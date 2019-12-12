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"Вот оно, отношение к обязательствам": Эксперт о продолжающемся при Зеленском лукавстве Украины

12 декабря 2019, 09:39  •  131 • Политика
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько полагает, что искажение текста коммюнике по итогам "нормандского саммита" явственно говорит об отношении Киева к готовности исполнять взятые обязательства. По словам эксперта, таким нехитрым способом Киев попытался в очередной раз затянуть выполнение Минских соглашений.
Украина продолжает тенденцию политического лукавства. Об этом, в частности, и говорит момент с искажённым текстом коммюнике по итогам саммита в Париже, пояснил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
По его словам, таким нехитрым образом украинская сторона лишь опять пытается затянуть выполнение обязательств по Минским договорённостям, передают "Дни.ру".
Безпалько отметил, что особенно неказисто в этой связи выглядит то, что неточности можно было увидеть сразу, ознакомившись с оригиналом. Однако в Киеве, по всей видимости, изначально не стали обращать на это внимания.
"Оно тем более смешное, что все видели оригинал на английском языке и смогли сравнить перевод самостоятельно. Это показывает отношение Украины ко всем обязательствам", - подчеркнул политолог.
Примечательно, что после его сообщения русский и украинский тексты были исправлены, однако английский остался сфальсифицированным. В этом легко убедиться, банально сравнив документ с тем, который размещён на сайте Елисейского дворца.

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