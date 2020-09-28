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"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "отравленному" Навальному
28 сентября 2020, 12:55 • 298 • Политика
Политолог Марат Баширов объяснил тайный визит канцлера Германии Ангелы Меркель к "отравленному" блогеру Алексею Навальному. "Вот нам и доказательство", - отметил Баширов.
По данным еженедельника Spiegel, Меркель тайно посетила Навального, когда он находился в клинике Charite в Берлине. При этом каких-то свидетельств издание не приводит.
"Вот нам и доказательство того, что никакого отравления "Новичком" не было", - отметил политолог.
Марат Баширов обратил внимание на факт, что "ни одна спецслужба не пустит руководителя своей страны в помещение, где есть угроза его жизни". "Тем более для пожилой женщины - госпожи Меркель", - подчеркнул он.
Ранее в МИД России указали, что действия Германии в происшествии с Навальным выглядели слаженными, что не могло не вызвать массу вопросов. В своём заявлении ведомство отмечает, что на "постановку" указывают мгновенная реакция Берлина и подключение к ситуации высшего руководства Германии.
Впрочем, и у рядовых граждан есть вопросы к этому скандальному "отравлению". Так, после недавнего требования Навального вернуть его вещи из России блогер Леонид Дегтярев указал, что оппозиционер лукавит.
Он напомнил, что вещи Навального забрала его супруга Юлия, а сам "отравленный" на снимках из "Шарите" появился в тех же кроссовках, что и в Томске, передают "Дни.ру".
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