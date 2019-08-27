"Вот на сдачу дайте ему еще": Путин на МАКС-2019 первым делом побаловал себя и свиту мороженым

Владимир Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019. Официальное открытие состоится сегодня, в Жуковском.

На кадрах Владимир Путин решительно подходит к тележке с мороженым и, шутя с продавщицей, покупает пломбир. "Вот на сдачу ему еще дайте", - говорит президент. указывая на рядом стоящего Дмитрия Рогозина. Тот отвечает, что может доплатить и достает наличные.

Среди высокопоставленных гостей на выставку ожидают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Предполагается, что после обхода павильонов главы двух государств обсудят сотрудничество в военно-технической сфере и ряд международных вопросов, в частности ситуацию в сирийской провинции Идлиб и на Украине.

В этот раз публике и гостям выставки покажут новейшие российские разработки в области авиации - истребитель пятого поколения Су-57, перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также различные вертолеты и беспилотники.