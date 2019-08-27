|
"Вот на сдачу дайте ему еще": Путин на МАКС-2019 первым делом побаловал себя и свиту мороженым
27 августа 2019, 13:54 • 123 • Политика
В Сети опубликованы кадры прибытия президента Владимира Путина на авиасалон МАКС-2019. Первым делом глава государства подошел к тележке с мороженым. Он пошутил с продавщицей, предложив ей "на сдачу" дать стаканчик еще и главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
Владимир Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019. Официальное открытие состоится сегодня, в Жуковском.
На кадрах Владимир Путин решительно подходит к тележке с мороженым и, шутя с продавщицей, покупает пломбир. "Вот на сдачу ему еще дайте", - говорит президент. указывая на рядом стоящего Дмитрия Рогозина. Тот отвечает, что может доплатить и достает наличные.
Среди высокопоставленных гостей на выставку ожидают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Предполагается, что после обхода павильонов главы двух государств обсудят сотрудничество в военно-технической сфере и ряд международных вопросов, в частности ситуацию в сирийской провинции Идлиб и на Украине.
В этот раз публике и гостям выставки покажут новейшие российские разработки в области авиации - истребитель пятого поколения Су-57, перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также различные вертолеты и беспилотники.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 августа 2019, 19:09
|
24 августа 2019, 01:24
|
21 августа 2019, 05:09
|
23 августа 2019, 14:12
|
26 августа 2019, 08:24
|
23 августа 2019, 05:54
|
27 августа 2019, 04:09