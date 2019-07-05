"Вот кого бы мы хотели в Италии": Заявления в поддержку Путина в Риме перекрыли санкционную повестку

Президент России Владимир Путин провел серию встреч в Италии, в том числе говорил с одним из лидеров Лиги Севера Маттео Сальвини, сегодня он - министр внутренних дел Италии, заместитель премьер-министра в кабинете Джузеппе Конте и один из самых лояльных России итальянских политиков.

Кадрами встречи Сальвини поделился на личной странице в социальной сети Instagram. Как оказалось, и подписчики Сальвини с теплотой относятся к Путину.

"Вот кого бы мы хотели в Италии", - пишет под постом marcello0276.

Фото: instagram.com/matteosalviniofficial.

"Давайте держаться ближе к России, это поможет нам в экономике", - добавляет zizisalvatore.

Фото: instagram.com/matteosalviniofficial.

Впрочем, были и критические комментарии. Например, ityunesmusic пишет о Сальвини:

"Ахаха, посмотрите на него, вместо того чтобы сосредоточиться на Италии, делает хороший ужин с Путиным. Позор!"

Фото: instagram.com/matteosalviniofficial.

Впрочем, реплик в поддержку все же больше. "Свет для моих глаз", "Путин великий", "Как хорошо, что это Владимир" и так далее.