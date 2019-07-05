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"Вот кого бы мы хотели в Италии": Заявления в поддержку Путина в Риме перекрыли санкционную повестку
05 июля 2019, 11:54 • 57 • Политика
Заявления в поддержку Путина в ходе визита в Рим перекрыли санкционную повестку. "Вот кого бы мы хотели в Италии", - традиционный комментарий, который теперь поддержали и в этой части Европы.
Президент России Владимир Путин провел серию встреч в Италии, в том числе говорил с одним из лидеров Лиги Севера Маттео Сальвини, сегодня он - министр внутренних дел Италии, заместитель премьер-министра в кабинете Джузеппе Конте и один из самых лояльных России итальянских политиков.
Кадрами встречи Сальвини поделился на личной странице в социальной сети Instagram. Как оказалось, и подписчики Сальвини с теплотой относятся к Путину.
"Вот кого бы мы хотели в Италии", - пишет под постом marcello0276.
Фото: instagram.com/matteosalviniofficial.
"Давайте держаться ближе к России, это поможет нам в экономике", - добавляет zizisalvatore.
Фото: instagram.com/matteosalviniofficial.
Впрочем, были и критические комментарии. Например, ityunesmusic пишет о Сальвини:
"Ахаха, посмотрите на него, вместо того чтобы сосредоточиться на Италии, делает хороший ужин с Путиным. Позор!"
Фото: instagram.com/matteosalviniofficial.
Впрочем, реплик в поддержку все же больше. "Свет для моих глаз", "Путин великий", "Как хорошо, что это Владимир" и так далее.
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