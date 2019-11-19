Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему российские патрули в Сирии жгут «коктейлями Молотова»?
Министр энергетики Украины в прямом эфире потребовал от "Газпрома" ком...
Германия призвала сохранить транзит газа через Украину
Глава МИД Турции обвинил Россию и США в невыполнении соглашений по Сирии
Главная / Политика

"Вот и заказчик вышел из тени": Соловьёв одним фото подтвердил свои слова о Ходорковском и Дуде

19 ноября 2019, 18:54  •  133 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал у себя в телеграм-канале совместное фото беглого олигарха Михаила Ходорковского и блогера Юрия Дудя. "Вот и заказчик вышел из тени", - отметил ведущий, подтвердив фото свои слова о том, что Дудь - проект Ходорковского.
"А я говорил... Вот и заказчик вышел из тени", - так у себя в телеграм-канале подписал совместное фото беглого олигарха Михаила Ходорковского и блогера Юрия Дудя. В кадре бизнесмен сложил пальцы в знаке, обозначающем "решётку" - тюрьму, а блогер сделал "козу".
Фото: скриншот телеграм-канала "СОЛОВЬЁВ"
Соловьёв явно подтвердил этим фото свои слова, сказанные в интервью "Комсомольской правде" после выхода скандального фильма Дудя о трагедии в Беслане. Тогда телеведущий назвал блогера проектом Ходорковского, отметив не без сарказма, что олигарх, верно, Дудём доволен.
На прямой вопрос корреспондента о том, считает ли Соловьёв, что за блогером стоит Ходорковский, ведущий указал на схожесть версий блогера и той, что раскручивали "после знаменитого, с отрицательным знаком, письма Басаева". Напомним, речь идёт о письме террориста, в котором Басаев уверял, что боевики якобы были готовы отпустить заложников из захваченной ими школы.
"Когда после этого у вас появляется (Сергей) Гуриев, который, ясно, нужен только как человек, рассказывающий про одно из дел Ходорковского. Два плюс два всегда четыре", - заявил Владимир Соловьёв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
19 ноября 2019, 12:24
"Старик Сорос смеётся скрипучим баритоном": Политолог о беспорядках в Боливии и Чили
19 ноября 2019, 05:54
Вместить невмешательство: Совфед готовит конвенцию для ООН
18 ноября 2019, 21:24
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных
18 ноября 2019, 23:24
Не поняли юмора: В США всерьёз восприняли шутку о фотографии Путина в штанах Трампа
19 ноября 2019, 18:54
Глава МИД Турции обвинил Россию и США в невыполнении соглашений по Сирии
19 ноября 2019, 18:54
"Вот и заказчик вышел из тени": Соловьёв одним фото подтвердил свои слова о Ходорковском и Дуде
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2019, 05:54
После возвращения Россией трёх украинских кораблей-нарушителей Макрон набрал Путину
19 ноября 2019, 05:54
Последний шанс упущен: "Нафтогаз" показал "Газпрому" горы и плясу...
19 ноября 2019, 02:39
Излишний возврат кораблей: Эксперты признали Украину непредсказуемой
19 ноября 2019, 05:54
Грузия вновь восстала: спецназ, водометы и Россия (Telegram. Обзор)
19 ноября 2019, 05:54
"Путин ясно дал понять": Американец назвал два просчёта США с Россией
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2019, 12:09
"Украина стоит как 4 дивизиона С-400": Ходорковский выболтал стоимость Незалежной
19 ноября 2019, 05:54
Последний шанс упущен: "Нафтогаз" показал "Газпрому" горы и плясунью - фото
16 ноября 2019, 04:56
Придурковатый прокурор Зеленского продолжает
15 ноября 2019, 13:54
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
17 ноября 2019, 18:09
"Может случиться и в 35, и в 45 лет": Кардиолог признался, что случай с Исаевым - это далеко не редкость
18 ноября 2019, 03:54
Учат детей русофобии за госсчет? Блогер не сдержался в ответ на дискриминацию в Воронеже
13 ноября 2019, 01:54
Путин отправился в командировку через весь земной шар
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.