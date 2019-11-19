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"Вот и заказчик вышел из тени": Соловьёв одним фото подтвердил свои слова о Ходорковском и Дуде
19 ноября 2019, 18:54 • 133 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал у себя в телеграм-канале совместное фото беглого олигарха Михаила Ходорковского и блогера Юрия Дудя. "Вот и заказчик вышел из тени", - отметил ведущий, подтвердив фото свои слова о том, что Дудь - проект Ходорковского.
"А я говорил... Вот и заказчик вышел из тени", - так у себя в телеграм-канале подписал совместное фото беглого олигарха Михаила Ходорковского и блогера Юрия Дудя. В кадре бизнесмен сложил пальцы в знаке, обозначающем "решётку" - тюрьму, а блогер сделал "козу".
Фото: скриншот телеграм-канала "СОЛОВЬЁВ"
Соловьёв явно подтвердил этим фото свои слова, сказанные в интервью "Комсомольской правде" после выхода скандального фильма Дудя о трагедии в Беслане. Тогда телеведущий назвал блогера проектом Ходорковского, отметив не без сарказма, что олигарх, верно, Дудём доволен.
На прямой вопрос корреспондента о том, считает ли Соловьёв, что за блогером стоит Ходорковский, ведущий указал на схожесть версий блогера и той, что раскручивали "после знаменитого, с отрицательным знаком, письма Басаева". Напомним, речь идёт о письме террориста, в котором Басаев уверял, что боевики якобы были готовы отпустить заложников из захваченной ими школы.
"Когда после этого у вас появляется (Сергей) Гуриев, который, ясно, нужен только как человек, рассказывающий про одно из дел Ходорковского. Два плюс два всегда четыре", - заявил Владимир Соловьёв.
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