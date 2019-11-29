"Вот и вся стратегия": Экс-юрист Навального раскрыл, как придумываются вбросы в ФБК

Бывший юрист "оппозиционера" и блогера Алексея Навального раскрыл, как в признанном иноагентом Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) придумывают вбросы по мотивам актуальных новостей и сочиняют инфоповоды, когда таковых нет. Признания прозвучали во время стрима с журналистом Михаилом Леонтьевым.

По словам Серуканова, процесс организован следующим образом. Вначале "весь бомонд" приходит в кабинет начальника, а затем начинается обсуждение того, что делать, если никаких "горячих" тем нет. Любимое решение - подать на кого-нибудь в суд. Юрист отмечает, что подобные летучки ведутся на дилетантском "типа креативном" уровне и могут занимать по несколько часов, в течение которых сотрудники гоняют одно и то же, возвращаясь к первой, зачастую самой бредовой идее.

"Вот и вся стратегия", - цитирует Nation News слова Серуканова.

Он добавляет, что всё это очень "тупо", однако работает весьма эффективно. Подобный спектакль позволяет показывать подписчикам и активистам "накал страстей" и убеждать их в том, что якобы идёт бескомпромиссная борьба с режимом.