Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Какие выводы сделала Федина и Ко
Заявление Макрона по РСМД подтвердило, что мозг НАТО не работает - Пушков
Запрет Евровидения из-за ЛГБТ-пропаганды (Telegram. Обзор)
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европей...
Главная / Политика

"Вот и вся стратегия": Экс-юрист Навального раскрыл, как придумываются вбросы в ФБК

29 ноября 2019, 12:54  •  72 • Политика
Экс-юрист Навального Серуканов назвал летучки ФБК "типа креативным" сборищем дилетантов. "По несколько часов гоняют одно и то же, возвращаясь к первой, зачастую самой бредовой идее", - сообщил он.
Бывший юрист "оппозиционера" и блогера Алексея Навального раскрыл, как в признанном иноагентом Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) придумывают вбросы по мотивам актуальных новостей и сочиняют инфоповоды, когда таковых нет. Признания прозвучали во время стрима с журналистом Михаилом Леонтьевым.
По словам Серуканова, процесс организован следующим образом. Вначале "весь бомонд" приходит в кабинет начальника, а затем начинается обсуждение того, что делать, если никаких "горячих" тем нет. Любимое решение - подать на кого-нибудь в суд. Юрист отмечает, что подобные летучки ведутся на дилетантском "типа креативном" уровне и могут занимать по несколько часов, в течение которых сотрудники гоняют одно и то же, возвращаясь к первой, зачастую самой бредовой идее.
"Вот и вся стратегия", - цитирует Nation News слова Серуканова.
Он добавляет, что всё это очень "тупо", однако работает весьма эффективно. Подобный спектакль позволяет показывать подписчикам и активистам "накал страстей" и убеждать их в том, что якобы идёт бескомпромиссная борьба с режимом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
28 ноября 2019, 15:24
Захарова: ситуация в зоне действия российско-турецкого меморандума меняется каждый час
29 ноября 2019, 04:24
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским "майданом"
29 ноября 2019, 12:54
"Вот и вся стратегия": Экс-юрист Навального раскрыл, как придумываются вбросы в ФБК
28 ноября 2019, 23:54
В Кремле рассказали об антитеррористических учениях ФСО
28 ноября 2019, 14:09
В Совфеде оценили законопроект о выходном дне 31 декабря
29 ноября 2019, 07:39
Для руководителей правительства Сахалинской области утвердили показатели эффективности
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 ноября 2019, 02:54
«Он бы меня просто переехал»: в Ростовской области глава города, предположительно, «п...
29 ноября 2019, 09:39
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский ...
29 ноября 2019, 04:24
Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве
29 ноября 2019, 06:24
Славянск слушает Газманова и посылает мэрию куда подальше (Руслан Осташко)
29 ноября 2019, 03:09
Польский экс-министр: "20 лет назад российская армия существовала только на бума...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2019, 01:09
"Надоели говорящие пиджаки": Правда от Поклонской взбудоражила жителей России
26 ноября 2019, 06:54
Маск украл идею оскандалившегося джипа Tesla у ФСБ России? В Сети показали два фото
23 ноября 2019, 07:24
"Лукашенко в отчаянии". США объявили войну за Белоруссию (Telegram. Обзор)
28 ноября 2019, 07:39
Удар в сердце майдана
28 ноября 2019, 13:54
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
28 ноября 2019, 10:54
Снова-здорово: Россия и Украина подпишут новый контракт по газу?
24 ноября 2019, 00:54
В Думу на следующей неделе внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.