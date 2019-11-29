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"Вот и вся стратегия": Экс-юрист Навального раскрыл, как придумываются вбросы в ФБК
29 ноября 2019, 12:54 • 72 • Политика
Экс-юрист Навального Серуканов назвал летучки ФБК "типа креативным" сборищем дилетантов. "По несколько часов гоняют одно и то же, возвращаясь к первой, зачастую самой бредовой идее", - сообщил он.
Бывший юрист "оппозиционера" и блогера Алексея Навального раскрыл, как в признанном иноагентом Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) придумывают вбросы по мотивам актуальных новостей и сочиняют инфоповоды, когда таковых нет. Признания прозвучали во время стрима с журналистом Михаилом Леонтьевым.
По словам Серуканова, процесс организован следующим образом. Вначале "весь бомонд" приходит в кабинет начальника, а затем начинается обсуждение того, что делать, если никаких "горячих" тем нет. Любимое решение - подать на кого-нибудь в суд. Юрист отмечает, что подобные летучки ведутся на дилетантском "типа креативном" уровне и могут занимать по несколько часов, в течение которых сотрудники гоняют одно и то же, возвращаясь к первой, зачастую самой бредовой идее.
Он добавляет, что всё это очень "тупо", однако работает весьма эффективно. Подобный спектакль позволяет показывать подписчикам и активистам "накал страстей" и убеждать их в том, что якобы идёт бескомпромиссная борьба с режимом.
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