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"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками

21 февраля 2019, 09:24  •  663 • Политика
В Сети ответили президенту Украины Петру Порошенко на его заявление о возможной полномасштабной войне с Россией. И напомнили, чем закончится переход границы русским танками. По мнению интернет-пользователей, глава Незалежной, спасаясь, "будет бежать впереди всех". "Вот и вся "полномасштабная война", - резюмируют в Сети.
Ранее президент Украины Петр Порошенко вновь заговорил о возможной полномасштабной войны с Россией. В Сети эти слова вызвали лишь иронию. Интернет-пользователи напомнили Порошенко, чем закончится переход границы русским танками.
"При первом же сообщении, что русские танки перешли границу в Борисполе начнется столпотворение", - предсказывают развитие событий в Сети, отметив, что сам глава Незалежной будет в авангарде бегущих. - А впереди всех, расталкивая локтями аваковых и омелянов, будет бежать Пэдро".
"Вот и вся "полномасштабная война", - резюмируют интернет-пользователи.
"Будет бежать и подхрюкивать", - продолжили в ответ другие, напомнив высказывание президента России Владимира Путина во время послания Федеральному собранию про "подхрюкивающих сателлитов Америки".
"Петя будет раненых спасать как на майдана", - предсказывают еще один сценарий развития событий в Сети.
А некоторые напомнили, что Порошенко уже, мол, "4,5 года воюет с Россией".
"Только этого клоуна Европа вообще не слышит и не хочет слышать, - пишут интернет-пользователи. - Он вечно нашим говорил: "Вот скоро я дам факты". И пустота".
"Порошенко вновь заявил о возможной полномасштабной войне с Россией"

При первом же сообщении, что русские танки перешли границу в Борисполе начнется столпотворение, а впереди всех, расталкивая локтями аваковых и омелянов, будет бежать Пэдро.
Вот и вся "полномасштабная война"..
— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 20 февраля 2019 г.

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