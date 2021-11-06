"Вот и прокололся!": Порошенко разоблачил себя новой "страшилкой" про Россию

Экс-президент Украины Пётр Порошенко разоблачил себя новой "страшилкой" про Россию. Пользователи в сети пишут прямо: "Вот и прокололся!"

В эфире украинского политического ток-шоу бывший президент заявил о том, что русские войска могут быть переброшены на Украину всего за сутки. По его словам, в современном мире "абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы". Он заявил о том, что с 2014 года президент России Владимир Путин "построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров".

"Они могут оказаться здесь через сутки", - припугнул он жителей Незалежной.

В сети тут же отреагировали на слова политика. Пользователь с ником "Юрий Деточкин" отметил, что своим заявлением Порошенко разоблачил сам себя.

"Вот и прокололся чувак! Не он ли семь лет каждый день вопил, что армия России находится на Украине в Донбассе, и героический украинский народ ведёт с нею войну?!" - напомнил он.