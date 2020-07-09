Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на са...
Главная / Политика

"Вот и очень плохо": Коц не скрыл эмоций после слов Козака о Донбассе

09 июля 2020, 14:00  •  80 • Политика
Военкор Александр Коц не скрыл своих эмоций после слов заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о Донбассе. "Вот и очень плохо", - отметил журналист.
Речь идёт о том, как ответил Козак на заявления разных политиков о возможном присоединении Донбасса к России: он отметил, что это мнение исключительно авторов таких заявлений.
"На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", - сказал он в интервью ТАСС.
В свою очередь военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц отреагировал на эти слова с нескрываемым сожалением.
"Вот и очень плохо", - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее писатель Захар Прилепин выразил уверенность в необходимости проведения референдума о присоединении Донбасса к России. Более того, он вместе с соратниками убеждён, что референдум должен быть проведён и по вопросу присоединения Приднестровья к нашей стране.
Напомним, заявление Захара Прилепина стало логичным продолжением высказываний главы "Союза добровольцев России" Александра Бородая. Ранее Бородай подчеркнул, что есть все основания полагать: в скором времени Донбасс может стать частью России - де-юре и де-факто. Позицию Бородая поддержали и эксперты. Кстати, в том числе украинские. Например, политолог Владимир Карасёв указал на скрытые возможности обновлённой Конституции. Он подчеркнул, что благодаря одной из поправок Донбасс действительно может стать частью нашей страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным налогом
09 июля 2020, 00:00
Биологическое оружие? Всё намного проще: В Казахстане раскрыли причину второй волны коронавируса
09 июля 2020, 10:00
"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит из России
09 июля 2020, 04:00
Сценарий Баранца: СЖР подключился к делу Сафронова. Что будет дальше?
09 июля 2020, 10:00
Над Венесуэлой сбит самолёт США: Военные утверждают, что стреляли по наркоторговцам
09 июля 2020, 03:00
Грызлов сообщил об отказе Киева от договоренностей по обмену удерживаемыми лицами
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным н...
09 июля 2020, 06:00
«Горящие» штаты Америки: предчувствие гражданской войны
09 июля 2020, 00:00
Биологическое оружие? Всё намного проще: В Казахстане раскрыли причину второй волны к...
09 июля 2020, 00:00
Карантин довёл до точки кипения: Бунтующие прорвались в парламент и атакуют полицейск...
09 июля 2020, 10:00
"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним бэтээром России
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
03 июля 2020, 13:00
Военный эксперт назвал сроки кардинальных мировых решений: Решится и вопрос Донбасса
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на колено вызвал восторг
05 июля 2020, 10:00
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.