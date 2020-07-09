"Вот и очень плохо": Коц не скрыл эмоций после слов Козака о Донбассе

Речь идёт о том, как ответил Козак на заявления разных политиков о возможном присоединении Донбасса к России: он отметил, что это мнение исключительно авторов таких заявлений.

"На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", - сказал он в интервью ТАСС.

В свою очередь военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц отреагировал на эти слова с нескрываемым сожалением.

"Вот и очень плохо", - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее писатель Захар Прилепин выразил уверенность в необходимости проведения референдума о присоединении Донбасса к России. Более того, он вместе с соратниками убеждён, что референдум должен быть проведён и по вопросу присоединения Приднестровья к нашей стране.

Напомним, заявление Захара Прилепина стало логичным продолжением высказываний главы "Союза добровольцев России" Александра Бородая. Ранее Бородай подчеркнул, что есть все основания полагать: в скором времени Донбасс может стать частью России - де-юре и де-факто. Позицию Бородая поддержали и эксперты. Кстати, в том числе украинские. Например, политолог Владимир Карасёв указал на скрытые возможности обновлённой Конституции. Он подчеркнул, что благодаря одной из поправок Донбасс действительно может стать частью нашей страны.