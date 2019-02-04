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"Вот и кто они после этого?": В Англии гомосексуалисты заломили цены за билеты на их парад
04 февраля 2019, 20:54 • 21 • В мире
Организаторы парада гомосексуалистов в Англии подняли цены за билеты на мероприятие до 71 фунта, что является весьма объемной суммой. "Вот и кто они после этого?" - комментируют пользователи.
В Англии за билеты на парад гомосексуалистов требуют ни много ни мало 71 фунт, или чуть больше 6 тысяч рублей. Даже для зажиточных жителей Туманного Альбиона это откровенно дороговато, о чем не преминули сообщить местные СМИ.
Речь идет о параде, который должен пройти в городе Манчестере в этом году. Организаторы мероприятия заранее объявили, что вход на него будет стоить 71 фунт, чем удивили даже самых отчаянных сторонников либерализма и толерантности.
Напомним, что подобные парады проходят в Европе и США регулярно. Обычно вход на такие мероприятия бесплатный, так как цель - пропаганда толерантности в обществе. Но, видимо, в Англии гомосексуалисты считают, что просто толерантности недостаточно и им должны ещё и приплачивать, за то, что они "не такие как все".
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