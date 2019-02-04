"Вот и кто они после этого?": В Англии гомосексуалисты заломили цены за билеты на их парад

Организаторы парада гомосексуалистов в Англии подняли цены за билеты на мероприятие до 71 фунта, что является весьма объемной суммой. "Вот и кто они после этого?" - комментируют пользователи.

В Англии за билеты на парад гомосексуалистов требуют ни много ни мало 71 фунт, или чуть больше 6 тысяч рублей. Даже для зажиточных жителей Туманного Альбиона это откровенно дороговато, о чем не преминули сообщить местные СМИ.

Речь идет о параде, который должен пройти в городе Манчестере в этом году. Организаторы мероприятия заранее объявили, что вход на него будет стоить 71 фунт, чем удивили даже самых отчаянных сторонников либерализма и толерантности.

"Да, дорого берут... п.. ну вот и кто они после этого?" - отмечают в соцсетях. "Современный цирк уродов - удовольствие не из дешевых", - комментируют ехидные пользователи. "Ты извращенец и хочешь заработать - спроси меня как", - шутят люди. "Видимо, организаторы парада считают, что п... в Англии ненавидят недостаточно", - высказывают предположения некоторые комментаторы.

Напомним, что подобные парады проходят в Европе и США регулярно. Обычно вход на такие мероприятия бесплатный, так как цель - пропаганда толерантности в обществе. Но, видимо, в Англии гомосексуалисты считают, что просто толерантности недостаточно и им должны ещё и приплачивать, за то, что они "не такие как все".