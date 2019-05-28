"Вот и кастрюля на голове": В Сети обсудили экипировку Зеленского для поездки в Донбасс

Ряд комментаторов, впрочем, оценил экипировку президента Украины довольно сдержанно. Прежде всего отметили, что он смотрится в форме цвета хаки лучше предшественника: "Он в каске и бронике классно выглядит, гораздо лучше, чем Петя. Вот для этого, собственно, и меняли. Народ же, голосовавший за Зе, голосовал против коррупции, за экономические реформы, а войну в Донбассе они, конечно, хотят закончить, только в каком смысле".

"В первой поездке в Донбасс Зеленский не стал строить из себя альфа-самца, облаченного в камуфляж с нашивками "Циничный бандера". Но и пацифизмом благоразумно на передке не страдал", - иронично отмечают в телеграм-канале "Зрада чи Перемога".

Некоторые комментаторы осудили Зеленского за его слова о бойцах Донбасса. В сообщении пресс-службы они упоминались в качестве "противника". "Вот и кастрюля на голове у Вовы. Чтобы не напекло. Вот и славно", - тонко намекали на известное словосочетание одни. "Все в голубой рубашке. Такой незаметный для "противника", - вторили другие.