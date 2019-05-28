Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рычаги управления Aмeрикoй до сих пор находятся в Лондоне (Д. Перетолчин, И. Пан...
Главы МИД России и Кубы выступили против попыток США переформатировать Латинскую...
"Я вам еще честные выборы в Раду проведу": Генпрокурор Украины отказал...
Месть за самолет: Израиль нанес удар по Сирии
Главная / В мире

"Вот и кастрюля на голове": В Сети обсудили экипировку Зеленского для поездки в Донбасс

28 мая 2019, 04:09  •  19 • В мире
В Сети живой интерес вызвала экипировка президента Украины Владимира Зеленского, в котором он отравился в поездку в Донбасс. "Вот и кастрюля на голове", - отметили комментаторы, говоря о каске ВСУ на Зеленском.
Ряд комментаторов, впрочем, оценил экипировку президента Украины довольно сдержанно. Прежде всего отметили, что он смотрится в форме цвета хаки лучше предшественника: "Он в каске и бронике классно выглядит, гораздо лучше, чем Петя. Вот для этого, собственно, и меняли. Народ же, голосовавший за Зе, голосовал против коррупции, за экономические реформы, а войну в Донбассе они, конечно, хотят закончить, только в каком смысле".
"В первой поездке в Донбасс Зеленский не стал строить из себя альфа-самца, облаченного в камуфляж с нашивками "Циничный бандера". Но и пацифизмом благоразумно на передке не страдал", - иронично отмечают в телеграм-канале "Зрада чи Перемога".
Некоторые комментаторы осудили Зеленского за его слова о бойцах Донбасса. В сообщении пресс-службы они упоминались в качестве "противника". "Вот и кастрюля на голове у Вовы. Чтобы не напекло. Вот и славно", - тонко намекали на известное словосочетание одни. "Все в голубой рубашке. Такой незаметный для "противника", - вторили другие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
27 мая 2019, 21:24
Цветовая имитация: как ВВС США готовят пилотов к бою с новейшими российскими истребителями
27 мая 2019, 14:54
«Европа устала быть рабыней элит»: центристы теряют большинство в Европарламенте по итогам выборов
28 мая 2019, 00:39
«Беспрецедентный случай»: парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству Себастьяна Курца
28 мая 2019, 00:54
В Австрии объявили дату отставки канцлера Курца и его правительства
27 мая 2019, 08:39
В Японии обвинили Россию в отсутствии народной сплоченности
27 мая 2019, 08:39
Евроскептики и националисты укрепили свои позиции: ЕП опубликовал обновленные результаты выборов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2019, 09:09
Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донбассе
21 мая 2019, 09:39
Записки Колорадского Таракана. "Король умер, понеслась..." по-украински
24 мая 2019, 09:09
Доллар сбросят с пьедестала? Wall Street Journal назвал главную причину краха американской валюты
22 мая 2019, 01:54
"Спокойной ночи, Петр Алексеевич": "Юридический киллер" готовит удар по Порошенко
22 мая 2019, 11:39
"Свободен!": Михеев не сдержался и выгнал украинского эксперта. Соловьёв ответил анекдотом
22 мая 2019, 08:24
"Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта
26 мая 2019, 16:09
Яценюк призвал Зеленского созвать СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.