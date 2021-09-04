"Вот это удачно": Захарову насмешил "снявшийся с крючка" советник Зеленского

Официального представителя МИД России Марию Захарову насмешил "снявшийся с крючка" советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. "Вот это удачно", - отметила она.

Ранее Арестович заявил, что после поездки президента страны Владимира Зеленского в США Украина успешно соскочила с крючка Минских соглашений.

"Этого крючка больше не существует. Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений. Это огромное наше достижение, прорывное", - сказал он.

Мария Захарова прокомментировала слова Арестовича небольшой импровизацией:

"Вот это я удачно снялась с крючка", - написала она в Telegram-канале, отметив, что именно так может думать рыба.

"Прорвалась, огромное достижение", - подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет", - написала Захарова.