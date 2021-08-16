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"Вот это поворот!": Русский блогер рассказал, как спасался из Кабула

16 августа 2021, 21:05  •  39 • Политика
Русский блогер Илья Варламов рассказал, как покидал захваченный талибами* Кабул. По его словам никто не ожидал, что события будут разворачиваться с такой скоростью. Ситуацию можно описать словами "Вот это поворот".
Блогер рассказал "Радио КП", что буквально "вскочил в последний вагон поезда". Он длительное время был в Афганистане и хотел побывать в нескольких незахваченных "Талибаном"* провинциях, но планы резко изменились. Варламов отметил, что ещё вчера разговаривал с афганскими чиновниками, и никто даже не думал, что события приобретут столь резкий характер.
Также блогер отметил, что решил не доверять талибам*, которые обещали дать возможность покинуть страну всем желающим. Он заявил, что доверяет позиции России и связываться с террористами не намерен.
По словам блогера, реакция иностранных посольств также говорит о том, что они были совершенно не готовы к стремительному захвату власти в Кабуле "Талибаном".
Напомним, 15 августа боевики движения "Талибан" захватили столицу Афганистана Кабул. После переговоров президент страны Ашраф Гани принял решение сложить с себя полномочия и бежал в Оман.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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