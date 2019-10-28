"Вот это номер!": Сестру Меган Маркл обескуражили ее слезливые откровения о семье

Старшая сестра Меган Маркл Саманта камня на камне не оставила от откровений герцогини Сассекской. По ее словам, член королевской семьи не может жаловаться на нынешнюю жизнь.

Саманта возмутилась лицемерием и равнодушием сестры, передают "Дни.ру". По ее словам, ныне представительница королевского дома публично говорит, что ей не хватает душевного тепла, но в то же время почти полностью разорвала с семьей всяческие отношения.

"Вот это номер! - возмутилась старшая сестра Маркл и добавила: - Ты сама-то когда-нибудь спрашивала папу, в порядке ли он после двух сердечных приступов?"

Кроме того, подчеркнула Саманта Маркл, эти публичные жалобы попросту обескураживают.

"Знаете, это просто смешно. Мне кажется, что кто-то, кто летает на частных самолетах в сопровождении лучших охранников, живет, как миллионер, не должен когда-либо жаловаться", – высказалась она в интервью корреспондентам Inside Edition.