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"Вот это номер!": Сестру Меган Маркл обескуражили ее слезливые откровения о семье

28 октября 2019, 07:54  •  91 • В мире
Старшая сестра Меган Маркл раскритиковала ее за откровения о родных, которые та высказала в фильме о путешествии герцогини Сассекской с супругом в Африку. По мнению Саманты Маркл, ее родственнице не на что жаловаться, в особенности на нехватку душевного тепла. "Вот это номер! Ты сама-то когда-нибудь спрашивала папу, в порядке ли он после двух сердечных приступов?" - возмутилась старшая сестра.
Старшая сестра Меган Маркл Саманта камня на камне не оставила от откровений герцогини Сассекской. По ее словам, член королевской семьи не может жаловаться на нынешнюю жизнь.
Саманта возмутилась лицемерием и равнодушием сестры, передают "Дни.ру". По ее словам, ныне представительница королевского дома публично говорит, что ей не хватает душевного тепла, но в то же время почти полностью разорвала с семьей всяческие отношения.
"Вот это номер! - возмутилась старшая сестра Маркл и добавила: - Ты сама-то когда-нибудь спрашивала папу, в порядке ли он после двух сердечных приступов?"
Кроме того, подчеркнула Саманта Маркл, эти публичные жалобы попросту обескураживают.
"Знаете, это просто смешно. Мне кажется, что кто-то, кто летает на частных самолетах в сопровождении лучших охранников, живет, как миллионер, не должен когда-либо жаловаться", – высказалась она в интервью корреспондентам Inside Edition.

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