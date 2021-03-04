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"Вот эти пенсионеры... неприятно": Мама Ксении Собчак - главная героиня политического скандала

04 марта 2021, 23:30  •  68 • Политика
Мама телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова стала главной героиней политического скандала после того, как возмутилась "бомжеватыми" пикетчиками возле Совета Федерации. Комик из Красноярска Илья Соболев моментально подготовил пародию на сенатора: "Вот эти пенсионеры… Это же неприятно".
Комик выложил в Instagram видео, в котором спародировал Нарусову, жалующуюся на разные "неприятные вещи". В их числе оказались плачущие на улице дети ("Что он плачет? У нас разве есть повод плакать? Мы прекрасно живём!") и пенсионеры с "тыщами в руках".
Есть ещё пенсионеры. Они ходят прямо возле Совета Федерации, и у них в руках тыщи. Я извиняюсь, сейчас же запрещены тыщи. Сейчас же только 5 тысяч у людей. Мне это неприятно, - заявил Соболев, изображая Нарусову.
Отдельной критики героини пародии удостоились люди, которые ездят по улицам на машинах без личного водителя. Псевдосенатор удивилась, что машины без личных водителей ещё не запрещены законодательно, пишет ТВК.
Ранее Нарусова возмутилась, что разные "бомжеватые" люди устраивают одиночные пикеты на крыльце Совфеда. Они заявила, что это запрещено, а также призналась, что ей такие акции неприятны. Однако коллеги в зале тут же поправили сенатора, отметив, что нет такого закона, который бы запрещал одиночные пикеты, что сильно удивило мать Собчак.

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