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"Вот до чего довели народ Ельцин и Горбачёв!": Жириновский вскипел от "битвы" на границе России
06 декабря 2020, 15:25 • 204 • Политика
Владимир Жириновский вскипел от "битвы" на границе России. Он назвал попытку украинских нарушителей незаконно проникнуть на нашу территорию дикостью и варварством и, кроме того, "уколол" бывших президентов - первого президента РФ и первого и последнего - СССР: "Вот до чего довели народ Ельцин и Горбачёв!"
Лидер ЛДПР в своём Telegram-канале "Жириновский" прокомментировал происшествие на украинско-российской границе, которое имело место 4 декабря.
Напомним, трое вооружённых украинцев пытались нелегально пробраться на территорию РФ в районе Белгорода и спровоцировали перестрелку с российскими пограничниками. Один из нарушителей в итоге был ликвидирован, двое других с места случившегося скрылись.
Жириновский напомнил, что на этом направлении в 1943 году Красная армия нанесла поражение гитлеровским силам. Теперь же, спустя 77 лет, уже "украинские нацисты" предпринимают попытки незаконно пересечь наши рубежи и прибегают к таким же диверсиям, как немцы в 1941-м, заметил политик.
Он назвал случившееся дикостью и варварством и, кроме того, "уколол" первого президента РФ и последнего генсека ЦК КПСС, первого и последнего президента СССР.
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