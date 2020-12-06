"Вот до чего довели народ Ельцин и Горбачёв!": Жириновский вскипел от "битвы" на границе России

Лидер ЛДПР в своём Telegram-канале "Жириновский" прокомментировал происшествие на украинско-российской границе, которое имело место 4 декабря.

Напомним, трое вооружённых украинцев пытались нелегально пробраться на территорию РФ в районе Белгорода и спровоцировали перестрелку с российскими пограничниками. Один из нарушителей в итоге был ликвидирован, двое других с места случившегося скрылись.

Жириновский напомнил, что на этом направлении в 1943 году Красная армия нанесла поражение гитлеровским силам. Теперь же, спустя 77 лет, уже "украинские нацисты" предпринимают попытки незаконно пересечь наши рубежи и прибегают к таким же диверсиям, как немцы в 1941-м, заметил политик.

Он назвал случившееся дикостью и варварством и, кроме того, "уколол" первого президента РФ и последнего генсека ЦК КПСС, первого и последнего президента СССР.