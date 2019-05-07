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"Вот демократия": Делягин по-украински оценил фото Зеленского в окружении раввинов
07 мая 2019, 23:39 • 40 • В мире
Политолог Михаил Делягин оценил прошедшую накануне встречу Владимира Зеленского с раввинами. "Незалэжность унд эуропский выбор: це демокриття", - по-украински оценил данное фото эксперт.
Политолог и экономист Михаил Делягин оценил фото Зеленского в окружении раввинов. Встреча избранного украинского лидера состоялась накануне, 6 мая. Представители Совета раввинов Незалежной поздравили Зеленского с победой на выборах и заявили о поддержке его мирных инициатив.
Как рассказал один из участников встречи Моше Реувен Асман на странице в соцсети, раввины рассказали Зеленскому о жизни евреев на Украине и о достижениях в регионах, которые они представляли.
Также Зеленскому было вручено эксклюзивное издание Торы.
Политолог Михаил Делягин на украинском языке прокомментировал фото Зеленского с раввинами.
"Незалэжность унд эуропский выбор: це демокриття", - написал он в своём телеграм-канале.
Скриншот: Telegram/delyagin
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