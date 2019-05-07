"Вот демократия": Делягин по-украински оценил фото Зеленского в окружении раввинов

Политолог и экономист Михаил Делягин оценил фото Зеленского в окружении раввинов. Встреча избранного украинского лидера состоялась накануне, 6 мая. Представители Совета раввинов Незалежной поздравили Зеленского с победой на выборах и заявили о поддержке его мирных инициатив.

Как рассказал один из участников встречи Моше Реувен Асман на странице в соцсети, раввины рассказали Зеленскому о жизни евреев на Украине и о достижениях в регионах, которые они представляли.

Также Зеленскому было вручено эксклюзивное издание Торы.

Политолог Михаил Делягин на украинском языке прокомментировал фото Зеленского с раввинами.

"Незалэжность унд эуропский выбор: це демокриття", - написал он в своём телеграм-канале.

Скриншот: Telegram/delyagin