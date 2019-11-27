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"Вот что С-400 делает!": Турция рискнула поставить ультиматум НАТО

27 ноября 2019, 18:39  •  235 • Политика
В Twitter пользователи прокомментировали отказ Турции от плана НАТО по защите от России, назвав его "чётким". "Вот что С-400 делает!" - пишут в Сети.
Ранее сообщалось, что Турция отказалась принять план НАТО по так называемой защите от России. В связи с этим в Сети тут же назвали причину такого решения.
"Вот что С-400 делает!" - написал в своём микроблоге главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Чёткая позиция!" - похвалил в комментариях @2505lis.
"Турки - далеко не дураки, чтобы идти на поводу у фашингтона", - отметил @XVMD1TsrwVI56Jl.
Напомним, речь идёт о военном плане, согласно которому НАТО обязуется предоставить Польше, Латвии, Литве и Эстонии военную помощь в случае нападения России. По словам источников, Анкара поставила альянсу ультиматум. Турция не поддержит планы военного блока, пока не получит политическую поддержку в операциях против курдов на северо-востоке Сирии.
"Они (турки) держат в плену Восточную Европу, отказываясь соглашаться на принятие военного плана до тех пор, пока им не пойдут на уступки", - цитирует Reuters слова источника.

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