"Вот что С-400 делает!": Турция рискнула поставить ультиматум НАТО

Ранее сообщалось, что Турция отказалась принять план НАТО по так называемой защите от России. В связи с этим в Сети тут же назвали причину такого решения.

"Вот что С-400 делает!" - написал в своём микроблоге главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Чёткая позиция!" - похвалил в комментариях @2505lis.

"Турки - далеко не дураки, чтобы идти на поводу у фашингтона", - отметил @XVMD1TsrwVI56Jl.

Напомним, речь идёт о военном плане, согласно которому НАТО обязуется предоставить Польше, Латвии, Литве и Эстонии военную помощь в случае нападения России. По словам источников, Анкара поставила альянсу ультиматум. Турция не поддержит планы военного блока, пока не получит политическую поддержку в операциях против курдов на северо-востоке Сирии.

"Они (турки) держат в плену Восточную Европу, отказываясь соглашаться на принятие военного плана до тех пор, пока им не пойдут на уступки", - цитирует Reuters слова источника.