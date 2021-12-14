Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов рассказал о результате украинской евроинтеграции, которую вот уже восемь лет пытается осуществить Киев. "Вот чего вы добились", - отметил журналист.

Украинские чиновники регулярно заявляют о стремлении войти в состав Евросоюза и НАТО, совершенно не отдавая себе отчёт в том, что ориентация на Запад лишь вредит стране.

На это обратил внимание ведущий программы "60 минут" Евгений Попов. Он привёл слова лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая призналась, что Украина за последние восемь лет превратилась в беднейшую страну Европу по уровню душевого дохода.

Вот чего они добились, вот вам и решения верхушки. Конечно, им надо сохранить лицо, как можно дольше бить в барабаны, якобы показывая наличие российской угрозы,

- рассказал журналист порталу "Народные новости".

Попов также выразил надежду на то, что Германия повлияет на другие страны Европы и не даст им вооружать Киев. Ведущий считает, что война для украинской элиты давно превратилась в способ отвлечь внимание народа от насущных проблем.