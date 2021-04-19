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"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*

19 апреля 2021, 03:00  •  15 • Политика
Акцию протеста после скандала со сливом базы данных "навальнят" наметили на 21 апреля. Однако всё говорит о том, что митинг "за Навального" - это один из признаков раскола внутри ФБК*, в том числе об этом пишет Роман Голованов, отмечая: "Вот будет позорище".
Сторонники блогера Алексея Навального неожиданно перенесли планируемый в недалёкой перспективе незаконный митинг в поддержку основателя ФБК* на 21 апреля. Изначально они планировали собрать 500 тысяч подписей на специальном портале, а затем объявить дату, однако внезапно решили поспешить с несанкционированными акциями протеста.
Дело в том, что базу данных решившихся подписаться под акцией ФБК* выкрали, причём дело не в хитроумной хакерской атаке, а, как признался Леонид Волков, во внутренней утечке. Некий бывший сотрудник фонда просто знал пароль и скачал весь массив данных. Теперь же срочно понадобилась акция протеста, и назначили её на 21 апреля, день послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Тут есть тонкий расчёт, о чём, в том числе, пишет в личном телеграм-канале обозреватель Роман Голованов:
Экстремисты из ФБК* в истерике. Их хвалёный сайт так и не смог набрать 500 тысяч участников. На чёрные рынки интернета слиты личные данные всех зарегистрировавшихся. Ничего нового. 70% из них боты. Жданов, Волков, Певчих, Шаведдинов отсиживаются за границей и оттуда пытаются кинуть в бой остатки своих сторонников. Люба Соболь закатывает скандалы в суде. Оскорбляет последними словами всех вокруг. Журналисты и общественники разоблачили болезни берлинского пациента на зоне. Ходит, пьёт чай, покупает в лагерном магазинчике тортики и рыбку в масле. И даже занимается спортом - это при голодовке и отнимающихся ногах. Пытки "жареной курочкой" тоже не прокатили, - отмечает журналист.
Веры так называемым оппозиционерам, которые даже жить в своей стране не пытаются, мало. И, очевидно, что сегодня мы имеем дело даже не с митингом "за Навального". Это скорее акция протеста в пользу Леонида Волкова, которой перестают доверять даже внутри ФБК*. В фонде зреет (если уже не созрел) раскол. Однако поддержать собственное содержание Волкову хочется, продолжает Голованов.
"Лёня получил под свой контроль все тайные электронные счета и биткоин-кошельки. Его кормят и поют за счёт зарубежных налогоплательщиков. Надо доказывать, что тебе не просто так кидают в миску казённые харчи, - пишет Голованов. - Поэтому аккурат под послание Федеральному Собранию Волков получил новые установки. Показать, что русский человек недоволен кровавым Мордором. Лёня кинулся заказ отрабатывать. Вот будет позорище, когда на улицы выйдут жалкие крохи, а не грозная толпа. Конец рабочего дня. Бесконечная ложь. Ведь даже в зимний разгар шумихи вокруг Алексея, помните, сколько человек было на улицах? Такое даже стыдно писать в оппозиционный отчёт".
*ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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