"Воспринимал "тяжеловеса" с ревностью": У Медведева с Лужковым конфликт был, у Лужкова с Медведевым не было - Делягин

Михаил Делягин начал с того, что отметил: мэр столичного города, да ещё при такой концентрации всего, как в Москве, всегда является очень значимой фигурой. Но Лужков, по его словам, был фигурой особенной.

"Когда мэром Москвы стал известный демократ Гавриил Харитонович Попов, он университетский профессор был, и демократы очень сильно испугались, что вдруг не справится с управлением. И они обратились, как положено демократам, в КГБ с вопросом: ничего, если он будет? Ответ был потрясающий: у вас там есть такой Лужков, пока он будет его первым замом или, я не помню, вице-мэром, всё будет в порядке, пока он будет замом, мэром Москвы может быть кто угодно. Он действительно уже тогда имел репутацию очень хорошего хозяйственника", - вспоминает Делягин в эфире "Дежурного по редакции".

По его словам, на втором этапе, который сделал Лужкова Лужковым, а Москву - Москвой, какой мы привыкли её считать, была чубайсовская ваучерная приватизация.

"Был один регион, где эта ваучерная приватизация не прошла. Это была Москва. Московское имущество продавалось за деньги. Тоже не очень прозрачно, тоже нехорошо, но за деньги. Поэтому Москва разительно отличалась от Питера. Питер - это улицы разбитых фонарей, это бандитский Петербург, это криминальная столица России, это город, в который на новый, 96-й год, я его помню, Невский проспект заметённый и пробита одна колея, по которой ездят и туда, и обратно. А Москва всё-таки этого не испытала. И то, что все деньги собрались в Москву, а не в Питер, скажем, и не в Нижний Новгород, - это заслуга Лужкова", - подчеркнул Делягин.

Ведущая Олеся Лосева сменила тему, отметив, что Лужков был мэром Москвы 18 лет и многим тогда казалось, что он "будет вечно сидеть". Указ тогдашнего президента Дмитрия Медведева об отставке Лужкова в связи с утратой доверия стал полной неожиданностью, признаёт Лосева.

"Причём Медведев даже отказался комментировать, что он подразумевал. Что произошло на самом деле?" - спросила ведущая у гостей в студии.



Депутат Госдумы Евгений Фёдоров ответил, что страна поменялась, стала стремиться к централизации.

"Страна ушла от той самой модели "берите суверенитета столько, сколько сможете переварить". То есть ушла от самостийного. С Москвой, с Лужковым повезло, что его самостийность была направлена в интересах Отечества, причём Отечества, обратите внимание, исторического, как для наших дедов и прадедов, в границах 45-го года. Поэтому Крым. Поэтому уголовное дело по Горбачёву. То есть для него Отечество значило то же, что для наших дедов в Великой Отечественной войне. Просто с ним повезло и москвичам, и России в то время. Но появилась централизация, появился переход власти на федеральный уровень, и, соответственно, он не был к ней готов", - считает Фёдоров.

Депутат предположил, что Лужков с его огромным политическим весом просто не смог вписаться в вертикаль и спокойно ушёл.

Михаил Делягин в свою очередь напомнил, что уход "был сделан" непосредственно при помощи информационной провокации либеральных медиа.

"Они взяли интервью у его супруги, интервью было довольно провокационным, и ей пообещали, что она потом всё вычеркнет, как это принято, ну и дали невычитанный вариант, а потом, вероятно, Медведева подставили. Это была тактика. А стратегически, да, я согласен", - добавил политолог.



Заказчиком, по его мнению, выступило либеральное комьюнити.

"Кто персонально, я уже не могу сказать, но точно не какие-нибудь мелкие журналисты, которые это делали. Но в целом, действительно, Лужков ведь никогда не выступал против централизации, он был за централизацию, он поддерживал Путина с самого начала, хотя он был вместе с Примаковым, пока не было Путина, но как только Путин появился, они сразу стали союзниками и партнёрами. Что касается конфликта с Дмитрием Анатольевичем, то премьер является либералом, а Юрий Михайлович Лужков - хозяйственник и патриот. И конфликт был из-за этого. То есть был политический конфликт", - вспоминает Делягин.

Он указывает ещё на две существенные вещи. Во-первых, Москва была слишком большой и не втискивалась в централизованную систему, хотя Лужков "очень старался её втиснуть". Во-вторых, говорит Делягин, Лужков был у власти 18 лет и к концу он уже не мог справиться с пробками, бюджет Москвы был дефицитен, хотя Москва была самым богатым городом, были проблемы с точечной застройки, огромные проблемы с рейдерством.

Ведущая Олеся Лосева решила уточнить, был ли всё-таки личный конфликт у Лужкова с Медведевым? Депутат Фёдоров на это заметил, что мэр был неконфликтный человек. "У Медведева с Лужковым, наверное, был, у Лужкова не было", - отметил Делягин.



"Я думаю, что Дмитрий Анатольевич, наверное, воспринимал действительно такого гигантского тяжеловеса как фактор", - продолжил Фёдоров.



"С ревностью", - дополнил Делягин.