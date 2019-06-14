"Воспользовались возможностью выдвинуть обвинения": Глава МИД Ирана оценил заявления США по "атаке" на танкеры

Тот факт, что обвинения были выдвинуты безосновательно, без каких-либо фактических или хотя бы косвенных доказательств, говорит о том, что американцы переходят "к плану Б", пытаясь саботировать все дипломатические усилия, в том числе и посредничество премьер-министра Японии Абэ Синдзо.

Это также указывает на то, как Вашингтон пытается "прикрыть" свой экономический терроризм против Ирана, написал в своем микроблоге Зариф.

Напомним, рано утром 13 июня неизвестные злоумышленники атаковали два танкера в Оманском заливе. Об этом сообщили арабские СМИ.

Инцидент произошёл в районе побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ. Атакованы норвежский танкер Front Altair и панамский Kokuka Courageous. Согласно предварительным данным, в борт Front Altair попала торпеда, после чего судно затонуло. Как сообщила тайваньская энергетическая компания CPC, танкер перевозил 75 тысяч тонн лигроина, что может негативно сказаться на экологической обстановке.

Ситуацию прокомментировали и власти Омана, которые подтвердили только взрыв на норвежском танкере, который произошёл в территориальных водах Ирана. При этом иранская сторона отчиталась об эвакуации членов экипажей обоих кораблей. Речь идёт о 44 моряках.

Вскоре на инцидент в Оманском заливе отреагировал госсекретарь США Майк Помпео, полностью возложив вину за "атаку" на правительство Ирана.