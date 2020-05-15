"Воспользовались неразберихой": Лоббистов закона о домашнем насилии опять поймали на вранье

В МВД России опровергли информацию о росте домашнего насилия, о котором заявляли лоббисты закона о домашнем насилии. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Николай Земцов.

Он напомнил, что четыре месяца назад евролоббисты, связанные с феминистскими организациями, уже пытались протолкнуть свой закон о семейно-бытовом насилии. Но им тогда дали жёсткий отпор. Не помогла даже поддержка "авторитетных международных институтов" и купленных СМИ.

"Воспользовавшись неразберихой, связанной с пандемией, мы видим перед собой вторую попытку протаскивания этого закона. Как говорится, не мытьем, так катаньем", - пишет политик на своей странице в Facebook.

На этот раз лоббисты закона попытались жонглировать цифрами для манипуляции общественным мнением. Для этого за официальные данные попытались выдать звонки с жалобами на "насилие", поступившие с горячих линий.

Однако эта попытка нарвалась на неумолимую официальную статистику Министерства внутренних дел. А она свидетельствует, что за время всеобщей самоизоляции произошло повсеместное снижение числа преступлений, причисляемых к домашнему насилию.

Депутат подчеркнул, что все манипуляции лоббистов закона о семейно-бытовом насилии имеют единственную цель – уничтожение института семьи путём создания атмосферы недоверия среди супругов, среди родителей и детей.