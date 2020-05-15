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"Воспользовались неразберихой": Лоббистов закона о домашнем насилии опять поймали на вранье

15 мая 2020, 05:55  •  69 • Политика
В МВД России вновь опровергли заявления о росте домашнего насилия, о котором трубят лоббисты закона о семейно-бытовом насилии. "Воспользовавшись неразберихой, связанной с пандемией, мы видим перед собой вторую попытку протаскивания этого закона", - прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Николай Земцов.
В МВД России опровергли информацию о росте домашнего насилия, о котором заявляли лоббисты закона о домашнем насилии. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Николай Земцов.
Он напомнил, что четыре месяца назад евролоббисты, связанные с феминистскими организациями, уже пытались протолкнуть свой закон о семейно-бытовом насилии. Но им тогда дали жёсткий отпор. Не помогла даже поддержка "авторитетных международных институтов" и купленных СМИ.
"Воспользовавшись неразберихой, связанной с пандемией, мы видим перед собой вторую попытку протаскивания этого закона. Как говорится, не мытьем, так катаньем", - пишет политик на своей странице в Facebook.
На этот раз лоббисты закона попытались жонглировать цифрами для манипуляции общественным мнением. Для этого за официальные данные попытались выдать звонки с жалобами на "насилие", поступившие с горячих линий.
Однако эта попытка нарвалась на неумолимую официальную статистику Министерства внутренних дел. А она свидетельствует, что за время всеобщей самоизоляции произошло повсеместное снижение числа преступлений, причисляемых к домашнему насилию.
Депутат подчеркнул, что все манипуляции лоббистов закона о семейно-бытовом насилии имеют единственную цель – уничтожение института семьи путём создания атмосферы недоверия среди супругов, среди родителей и детей.
"Посеяв недоверие среди супругов, среди родителей и детей, институт семьи будет уничтожен. Мы в меру наших сил этому препятствуем", - подытожил Николай Земцов.

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