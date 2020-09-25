"Воскрешение" Навального - только постановка? Оппозиционеру дали три дня на разоблачение

Три дня, начиная с пятницы, дал журналист и политолог Александр Сосновский Алексею Навальному на то, чтобы всё же явить себя миру и тем самым публично разоблачить версию о том, что вся история с его "воскрешением" - только постановка.

"Если до понедельника Навальный не появится на людях, вся история воскрешения - постановка и нужно искать другие версии", - написал эксперт у себя в авторском Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ (Alexander Sosnowski)".

Пока же у политолога есть большие сомнения в том, что оппозиционера выписали из берлинской клиники "Шарите" и его здоровью ничего не угрожает. Выписка, по мнению Сосновского, "не означает автоматически, что у него восстановлены все функции - от двигательных до речевых. Ведь его "живого" так никто и не видел".

Удивляется эксперт и тому, что канцлер Германии Ангела Меркель не спешит принять у себя Навального, а также внезапному резкому исчезновению так называемых "улик", касающихся "отравления" блогера. Да и не вспоминают о них пока. Кроме того, и Германия резко перестала разбрасываться голословными обвинениями в адрес России и требовать санкций.

"И более не говорит о "наказании", а только о содействии", - заметил Сосновский.

Отдельный вопрос вызывает местоположение Марии Певчих.

"Почему важного свидетеля игнорируют немецкие прокуроры? Может, она идёт по программе защиты свидетелей?" - предположил Сосновский.

Политолог также задаётся вопросом о том, какой теперь статус у самого оппозиционера: убежище, виза на лечение? И ещё один момент: "Где теперь живёт Навальный и есть ли у него охрана от ФРГ?"