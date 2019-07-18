"Восхищаются пока тайно": Около 20 стран раздумывают над покупкой C-400 вопреки позиции Вашингтона

Уже более 13 стран в открытую проявили интерес к покупке комплексов C-400. Так, Китай был первым, кто получил оборонную систему, - это произошло весной 2018 года, пишет автор материала в NoonPost.

Затем из крупных международных игроков сделку с Россией заключила Турция, несмотря на крайнее недовольство США. Следом вызов Вашингтону бросила Индия. Поставка комплексов в которую должна завершиться до 2023 года.

Не скрывают своё желание приобрести C-400 арабские страны. Саудовская Аравия уже подписала договор с Россией. Соседний Катар также заинтересовался комплексами, но Эр-Рияд пока выступает категорически против.

По мнению автора, всего около 20 стран готовы приобрести новые российские комплексы, но некоторые из них "пока восхищаются тайно".

К примеру, Пакистан. Он заинтересовался российскими ЗРК после того, как их приобрела Индия. Также интерес проявляет Алжир, Марокко, Сирия, Судан, Египет и Ирак, но пока до переговоров дело не дошло, отмечается в статье.

Впрочем, автор не исключает, что со временем число стран, купивших С-400, превысит число обладателей С-300. Что же касается американского аналога THAAD, который, к слову, проигрывает C-400 по многим характеристикам, то пока его согласились купить только Объединённые Арабские Эмираты.