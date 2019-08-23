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"Воруют всё…": Синий красноармеец без звезды стал рекламой СБУ

23 августа 2019, 02:39  •  79 • В мире
В среду, 21 августа, Служба безопасности Украины завела в Telegram свой канал, а для его рекламы выбрала военный плакат времён Гражданской войны. "Воруют всё…" - прокомментировал журналист Виталий Третьяков.
Чтобы не ломать голову, пиарщики СБУ пошли "проторенной дорожкой": взяли советский плакат художника Дмитрия Моора времён Гражданской войны с надписью "Ты записался в добровольцы", перекрасили изображённого на нём красногвардейца в будёновке в синий цвет, обрезали таким образом, чтобы в кадр не попала звезда - запрещённая "советская символика". Новая надпись на плакате теперь вопрошает: "Ти пiдписався на Telegram-канал СБУ?"
Комментируя этот плакат, пресс-атташе СБУ Елена Гитлянская заявила: "Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды".
Плакат заметили пользователи Twitter и соответственно прокомментировали.
"Воруют всё…" - написал журналист Виталий Третьяков.
"Просто реклама тг-канала СБУ. Коля, вызывай полицию", - прокомментировала Юлия Витязева.
"Они сами ничего нового придумать не могут уже", - удивился пользователь под ником "Борт-17".
"Мыкола, а чому комуняцькый плакат? Выклыкай дружины!" - рассмеялся "Таки Я".
"Так телеграмм - это ж кацапская программа - нога Москвы. Не?" - добавил "Коммисар Жебер".
Скриншот: Twitter/Юлия Витязева
Скриншот: Twitter/Vitaky Tretykov

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