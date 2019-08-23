"Воруют всё…": Синий красноармеец без звезды стал рекламой СБУ

Чтобы не ломать голову, пиарщики СБУ пошли "проторенной дорожкой": взяли советский плакат художника Дмитрия Моора времён Гражданской войны с надписью "Ты записался в добровольцы", перекрасили изображённого на нём красногвардейца в будёновке в синий цвет, обрезали таким образом, чтобы в кадр не попала звезда - запрещённая "советская символика". Новая надпись на плакате теперь вопрошает: "Ти пiдписався на Telegram-канал СБУ?"

Комментируя этот плакат, пресс-атташе СБУ Елена Гитлянская заявила: "Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды".

Плакат заметили пользователи Twitter и соответственно прокомментировали.

"Воруют всё…" - написал журналист Виталий Третьяков.

"Просто реклама тг-канала СБУ. Коля, вызывай полицию", - прокомментировала Юлия Витязева.

"Они сами ничего нового придумать не могут уже", - удивился пользователь под ником "Борт-17".

"Мыкола, а чому комуняцькый плакат? Выклыкай дружины!" - рассмеялся "Таки Я".

"Так телеграмм - это ж кацапская программа - нога Москвы. Не?" - добавил "Коммисар Жебер".

Скриншот: Twitter/Юлия Витязева