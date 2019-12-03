"Воронья слободка" НАТО. Альянс вступил в возраст дожития • 82 • Аналитика

В середине этой недели в Лондоне состоится очередной саммит НАТО. Он наверняка пройдет в "теплой и дружественной атмосфере", то есть без стрельбы и драк, но вот ругани там будет предостаточно. Хотя ее и постараются оставить за закрытыми дверями.



"Воронья слободка"

Чем хороши такие произведения, как "12 стульев" и "Золотой теленок" Ильфа и Петрова, так это тем, что в них можно найти при желании цитату для почти любой ситуации. Глядя на ситуацию внутри блока НАТО, на ум приходит почему-то "Воронья слободка" — "большая коммунальная квартира номер 3", обитатели которой терпеть не могли друг друга, будучи вынужденными находиться на одной жилплощади. Они также крайне боялись пожара и в итоге сами себя убедили в том, что общий дом сгорит — и он сгорел, потому что его подожгли с нескольких концов сразу. Выражение "воронья слободка" стало как синонимом коммуналки и взаимоотношений в ней, так и рабочего коллектива, где процветают интриги и сплетни. Столь же дружным коллективом является и Североатлантический альянс, конечно, с некоторыми отличиями.





Несмотря на то, что руководство НАТО рассказывает сказки о нерушимом единстве альянса, который отметил свое 70-летие, единством там и не пахнет в эти дни. Впрочем, г-ну Столтенбергу, который поставлен на свой пост, чтобы нести нужной окраски чушь, вторят и в Госдепе США.



"США все еще считают, что НАТО остается самым успешным альянсом в истории. Президент и госсекретарь на протяжении нескольких лет ясно обозначили свою поддержку альянса. Мы продолжаем играть ключевую лидирующую роль в нем",

— заявил представитель Госдепа.



"Самый успешный альянс"

В чем заключается успешность НАТО, он не уточнил. В длительности его существования? Ну если только в этом… И в успешном вытрясании сюзереном альянса, США, денег на закупки членами НАТО вооружений, и действий, часто шедших вразрез с реальными целями европейских государств. В этом альянс долгое время тоже преуспевал. В числе членов? А толку с этих членов? Первое, что неофиты набора 90-х и 2000-х годов делали, вступая в НАТО, это распиливали к чертовой бабушке свои армии и арсеналы, ведь теперь они в НАТО, вместе они — банда, и их никто не тронет! А Америка как-нибудь всех защитит. Так думал каждый (опять та же логика плохой коммуналки), в результате нынешние армии даже бывших великих европейских держав армии даже какого-нибудь Алжира — на один зуб, а многие другие, еще в конце 80-х имевшие вполне приличные ВС, вносившие свой приличный вклад в копилку мощи тогдашнего НАТО, — и оптом на этот же самый один зуб пойдут. А про бывших членов ОВД и говорить нечего — из всех какое-то подобие армии сохранилось только у Польши, снедаемой многовековой болью в посадочной площадке по отношению к России. Болью и скрываемым за бравадой страхом, что в очередной раз получат от России по выступающим частям тела, и за дело. Только вот это будет уже последний раз для Польши.



Успешных военных кампаний у альянса тоже не наблюдается — ни в Афганистане, ни в Ираке, ни в Ливии, ни в Мали цели, которые они перед собой ставили, если достигались, то наполовину. Разобрать здание удавалось, а вот построить что-либо, устраивающее строителей, — нет.



Делайте ваши взносы!

К тому же в "едином как никогда" альянсе ширятся раздоры между США, как единственным сколько-нибудь ценным и сильным членом альянса, и всеми остальными, и эти процессы только усиливаются. Америка при Трампе вполне справедливо считает, что европейцы должны больше платить и за себя в области обороны, и США отстегивать. Поэтому (вернемся к "12 стульям" и аналогиям оттуда) саммиты альянса все чаще похожи на заседания "Союза Меча и Орала", причем в роли "сына турецкоподданного", разумеется, Трамп, призывающий "делать взносы", а присутствующие, кроме дурачков Никеши и Влади, в роли которых могучие нанодержавы Прибалтики, и слесаря Полесова, охотно несут последнее, пытаются отбояриться и ссылаются на уравнительный налог и тяжелые времена. Но Остап, простите, Дональд, неумолим, и кое-что ему обещают дать. Правда, не всегда выполняют и не сразу, в отличие от романа, наличными.



Европейцы, кроме поляков и "прибалтийских вымиратов" с нищими албанцами, требование альянса и США тратить 2% ВВП на оборону практически всеми силами игнорируют. Кто-то обещает потратить столько, но позже, кто-то просто заявляет, что не может. Но на словах все очень сожалеют и обязательно постараются. Потом, когда-нибудь, как немцы, обещающие достичь нормы в 2027 году. Очевидно, в Берлине дожидаются, пока умрет или ишак, или падишах, вспоминая известную притчу о ходже Насреддине. При этом европейцы искренне возмущены подобным давлением и делают попытки соскочить с американского крючка, отвечая Трампу взаимностью. Президент Франции Макрон и вовсе заявил о "смерти мозга" НАТО, намекая, что альянс подобен человеку со здоровым телом, но умершим уже мозгом, лежащем в коме при помощи аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность. А мозг, понятно, — это США.



Крамольный Эммануэль Бонапарт

Макрон вообще в последнее время много крамольного высказал. Например, призвал лидеров НАТО пересмотреть стратегию альянса, когда они встретятся в Лондоне на следующей неделе, и сказал, что он должен сосредоточиться на угрозе терроризма, а не на России.



«Является ли сегодня нашим врагом Россия? Или Китай? Является ли это целью НАТО, чтобы обозначить их в качестве врагов? Я так не считаю», —

заявил Макрон на совместной пресс-конференции в Париже вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



«Наш общий враг сегодня в НАТО — это терроризм, который поразил каждую из наших стран… НАТО — это альянс коллективной обороны. А кто наш общий враг? Какие у нас общие проблемы? Это вопросы, которые заслуживают разъяснения».





Видя, как осмелел патрон, в атаку перешла и Флоранс Парли, министр обороны Франции (до этого она отваживалась лишь атаковать словами зловредные русские спутники). Она заявила, что Соединенные Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности.



«Нельзя допустить, чтобы 5-я статья Устава НАТО превращалась под давлением Вашингтона в “статью F-35”, которая бы обязывала страны НАТО покупать американские вооружения»,

— подчеркнула министр.



Она добавила, что Европа должна создать военные инструменты, которые "соответствовали бы ее экономической и политической мощи". Есть опасения, что мадам министр крайне переоценивает мощь Европы.



"НАТО никогда не будет инструментом нашего суверенитета, его должны построить сами европейцы, — пояснила Парли. — Суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга". Вспомнила она и слова своего патрона о "смерти мозга НАТО", заметив, что этим Макрон пытается побудить членов к необходимой дискуссии. "Президент республики указал на вопросы, которые давно возникали в организации, — указала министр. — Эти слова продиктованы волей начать необходимую дискуссию, чтобы придать новую динамику основам альянса". "Это должно быть в центре наших дебатов в среду на саммите в Лондоне", — добавила Парли.



Понятно, что Франция за всей этой атакой на Вашингтон и на НАТО видит для себя усиление своей позиции и занятие некоего трона "главной силы европейского НАТО", выразителя, так сказать, чаяний старой Европы.



Турецкий хулиган, которого пока приходится терпеть

Смешно то, что оппонировал Макрону насчет "смерти мозга" не кто иной, как президент Турции Эрдоган! Причем в грубой форме и, по сути, нахамив ему, мол, это у него "смерть мозга" наступила. С чего бы вдруг Эрдогану заступаться за НАТО и тем более за США, с которыми он сам на ножах? Впрочем, Эрдоган часто бывает импульсивен и труднопредсказуем, и его высказывания иногда он сам бы не смог объяснить. Место для маневра



Сама Турция ныне в НАТО нечто вроде "инфан террибль", от которого и надо бы избавиться, и страшно. При всей своих невысокой боеспособности, расслабухе и раздолбайстве турецкие ВС весьма многочисленны (несмотря на то, что за время правления Эрдогана урезались почти вдвое), прилично вооружены, и Турция находится в ключевом районе Южной Европы. Из-за глупой политики Вашингтона в отношении Анкары, которая выражалась во многих шагах, включая и неудачный путч, а усугубилась истерической реакцией на покупку С-400, турки крайне негативно относятся и к США, и к альянсу, и к своему там пребыванию. Но пока никак не обозначают свое движение на выход. Возможно, просто хотят, чтобы "на развод" подала другая сторона? А меж тем они просто делают то, что хотят: расширяют военное и иное сотрудничество с РФ, с которой их чуть до войны не довели, идут на негласный пересмотр ряда положений Конвенции Монтре в отношении ВМФ РФ, и т.п.



При этом "прижать" турок на поставках им вооружений все сложнее: "импортозамещение" в Турции тоже постепенно осуществляется, и страна производит достаточно много своего вооружения, пусть и с большой долей иностранных компонентов. Прижали турок с истребителями — они пошли к Москве. Прижмут, скажем, с двигателями для танков — адрес им опять же известен, где им помогут. Турки при этом, ссылаясь на позицию альянса в отношении курдов, заблокировали принятие плана обороны вечно трясущихся перед мнимой агрессией ВС РФ прибалтийских "вымиратов". Не то чтобы этот план чем-то помог этим странам в случае реального начала войны — с темпами развертывания натовцами их соединений "быстрого реагирования" (со сроками типа 5-8 суток или месяц) можно отразить разве что агрессию Эстонии. Но тем не менее, турки его заблокировали.



Турки вдобавок не забыли подложить очередную свинью своему дражайшему заклятому союзнику по альянсу и соседу по "Вороньей слободке" — грекам. Анкара заключила соглашение о разделе исключительных экономических зон с "правительством национального согласия" в Триполи, в Ливии. С тем, которое почти ничего, кроме Триполи, и не контролирует, и которое они поддерживают, а против них на стороне маршала Хафтара выступают и ОАЭ, и Египет, и Франция, да и российская поддержка имеется, хотя и отрицается (традиционно) официально, но фактов достаточно. Заключили они его через голову прочих причастных соседей и отрезали своей согласованной с ливийцами ИЭЗ греков от Кипра. Да еще и пририсовали себе кусок ИЭЗ собственно Кипра. Недовольны этим не только греки, которые уже поднимают бучу в Европе (и наверняка поднимут на саммите альянса), но и сам Кипр, и Египет. В общем, веселье только начинается.



Турцию вдобавок пытаются прижать и по курдскому вопросу, что их чрезвычайно раздражает. В общем, единство в альянсе как бы не похуже, чем в коммунальной квартире. Да, американцы, возможно, продавят какие-то нужные им решения, но исполнение их наверняка будет саботироваться и далее всеми путями.



Голос из-под каблука сапога

Германия, будучи оккупированным, по сути, государством, и при немалой экономической мощи — политическим и военным карликом-инвалидом, и то, в общем, устала от заокеанских старших братьев, но на открытый бунт не решается. Тем более что американцы пока удерживают контроль над Берлином через послушные им элиты страны вроде старушки Меркель и ее людей, которые готовы своей стране топор на ногу уронить, лишь бы в США было приятно. Но тоже уже не во всем — история с "Северным потоком 2" это наглядно показывает. Как бы ни бесновались в Вашингтоне, но уступки в этом вопросе Берлин не идет и не пойдет.



Любопытно, что новейшие опросы общественного мнения в Германии показали, что лишь 22% немцев желают и далее американского ядерного щита над собой, 40% же склоняются к европейскому ядерному сдерживанию, на уровне ЕС. И есть 7% тех, кто выступает за обзаведение ФРГ своим ядерным оружием. Но это, конечно, фантастика. Не то чтобы немцы не смогли разработать ядерные устройства, но денег у Германии нет даже на обычные силы, которые в полном развале в данный момент. А затягивать пояса не хотят ни бюргеры, ни приезжие бородатые ребята, которые и работать-то не хотят. Да и не даст никто немцам обзавестись своим ядерным оружием. Урсула фон дер Ляйен. Для России хуже некуда?



Главным союзником немцы (51%) считают Францию (!), а США лишь 19% назвали таковым, а 7 и 4 назвали КНР и РФ. При этом 66% немцев оценивают отношения с США как "плохие". Более 60% немцев хотят укрепления отношений с РФ и КНР, и лишь 50% — с США. Больше желающих, чем с "восточным блоком РФ — КНР", только с французами — 77%.



Надежды юношей питали

Правда, надежды немцев на европейский ядерный щит достаточно эфемерны. Британия покидает ЕС и никого "сдерживать " не будет, да и ее ракеты ей не принадлежат — принадлежат заряды и лодки, но не "Трайденты-2", они в аренде у США. США нужно разве это европейское сдерживание без них самих? Нет. А Франция с ее 4 подводными ракетоносцами и истребителями "Рафаль" с ракетами ASMP-A и 300 ядерными зарядами вряд ли годится на роль ядерного защитника ЕС. При этом у Макрона, "толкача" идеи европейского сдерживания, создания европейских ВС и прочих фантомов, есть в голове достаточно парадоксальные мечты. Вроде близких отношений с Россией в обмен на отказ ее от альянса с Китаем. Вот зачем России это нужно? Опыт наших союзнических отношений показывает, что ничего хорошего из дружбы здорового русского медведя и французского петуха для медведя нет. С другой стороны, наш президент В. В. Путин уже предлагал европейцам "обеспечить безопасность", вроде бы в шутку. Но уж если до этого когда-то и дойдет, то точно не в обмен на Китай.



И тем не менее, нарастание центробежных тенденций в НАТО налицо, причем итогом может стать как выход некоторых членов из военной или и из политической части альянса, так и создание некоего нео-НАТО из тех радикально по отношении к России настроенных стран, которым хочется, чтобы Вашингтон их кинул под гусеницы русских танков и под удары "Искандеров" и "Кинжалов". Конечно, не сейчас, но в будущем. Да и если так набирать массу (набирая новые бесполезные страны), то в таком возрасте неизбежны различные смертельно опасные заболевания. Все же 70 лет — возраст солидный, не все доживают. Пора бы и честь знать… В середине этой недели в Лондоне состоится очередной саммит НАТО. Он наверняка пройдет в "теплой и дружественной атмосфере", то есть без стрельбы и драк, но вот ругани там будет предостаточно. Хотя ее и постараются оставить за закрытыми дверями.Чем хороши такие произведения, как "12 стульев" и "Золотой теленок" Ильфа и Петрова, так это тем, что в них можно найти при желании цитату для почти любой ситуации. Глядя на ситуацию внутри блока НАТО, на ум приходит почему-то "Воронья слободка" — "большая коммунальная квартира номер 3", обитатели которой терпеть не могли друг друга, будучи вынужденными находиться на одной жилплощади. Они также крайне боялись пожара и в итоге сами себя убедили в том, что общий дом сгорит — и он сгорел, потому что его подожгли с нескольких концов сразу. Выражение "воронья слободка" стало как синонимом коммуналки и взаимоотношений в ней, так и рабочего коллектива, где процветают интриги и сплетни. Столь же дружным коллективом является и Североатлантический альянс, конечно, с некоторыми отличиями.Несмотря на то, что руководство НАТО рассказывает сказки о нерушимом единстве альянса, который отметил свое 70-летие, единством там и не пахнет в эти дни. Впрочем, г-ну Столтенбергу, который поставлен на свой пост, чтобы нести нужной окраски чушь, вторят и в Госдепе США.— заявил представитель Госдепа.В чем заключается успешность НАТО, он не уточнил. В длительности его существования? Ну если только в этом… И в успешном вытрясании сюзереном альянса, США, денег на закупки членами НАТО вооружений, и действий, часто шедших вразрез с реальными целями европейских государств. В этом альянс долгое время тоже преуспевал. В числе членов? А толку с этих членов? Первое, что неофиты набора 90-х и 2000-х годов делали, вступая в НАТО, это распиливали к чертовой бабушке свои армии и арсеналы, ведь теперь они в НАТО, вместе они — банда, и их никто не тронет! А Америка как-нибудь всех защитит. Так думал каждый (опять та же логика плохой коммуналки), в результате нынешние армии даже бывших великих европейских держав армии даже какого-нибудь Алжира — на один зуб, а многие другие, еще в конце 80-х имевшие вполне приличные ВС, вносившие свой приличный вклад в копилку мощи тогдашнего НАТО, — и оптом на этот же самый один зуб пойдут. А про бывших членов ОВД и говорить нечего — из всех какое-то подобие армии сохранилось только у Польши, снедаемой многовековой болью в посадочной площадке по отношению к России. Болью и скрываемым за бравадой страхом, что в очередной раз получат от России по выступающим частям тела, и за дело. Только вот это будет уже последний раз для Польши.Успешных военных кампаний у альянса тоже не наблюдается — ни в Афганистане, ни в Ираке, ни в Ливии, ни в Мали цели, которые они перед собой ставили, если достигались, то наполовину. Разобрать здание удавалось, а вот построить что-либо, устраивающее строителей, — нет.К тому же в "едином как никогда" альянсе ширятся раздоры между США, как единственным сколько-нибудь ценным и сильным членом альянса, и всеми остальными, и эти процессы только усиливаются. Америка при Трампе вполне справедливо считает, что европейцы должны больше платить и за себя в области обороны, и США отстегивать. Поэтому (вернемся к "12 стульям" и аналогиям оттуда) саммиты альянса все чаще похожи на заседания "Союза Меча и Орала", причем в роли "сына турецкоподданного", разумеется, Трамп, призывающий "делать взносы", а присутствующие, кроме дурачков Никеши и Влади, в роли которых могучие нанодержавы Прибалтики, и слесаря Полесова, охотно несут последнее, пытаются отбояриться и ссылаются на уравнительный налог и тяжелые времена. Но Остап, простите, Дональд, неумолим, и кое-что ему обещают дать. Правда, не всегда выполняют и не сразу, в отличие от романа, наличными.Европейцы, кроме поляков и "прибалтийских вымиратов" с нищими албанцами, требование альянса и США тратить 2% ВВП на оборону практически всеми силами игнорируют. Кто-то обещает потратить столько, но позже, кто-то просто заявляет, что не может. Но на словах все очень сожалеют и обязательно постараются. Потом, когда-нибудь, как немцы, обещающие достичь нормы в 2027 году. Очевидно, в Берлине дожидаются, пока умрет или ишак, или падишах, вспоминая известную притчу о ходже Насреддине. При этом европейцы искренне возмущены подобным давлением и делают попытки соскочить с американского крючка, отвечая Трампу взаимностью. Президент Франции Макрон и вовсе заявил о "смерти мозга" НАТО, намекая, что альянс подобен человеку со здоровым телом, но умершим уже мозгом, лежащем в коме при помощи аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность. А мозг, понятно, — это США.Макрон вообще в последнее время много крамольного высказал. Например, призвал лидеров НАТО пересмотреть стратегию альянса, когда они встретятся в Лондоне на следующей неделе, и сказал, что он должен сосредоточиться на угрозе терроризма, а не на России.заявил Макрон на совместной пресс-конференции в Париже вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.Видя, как осмелел патрон, в атаку перешла и Флоранс Парли, министр обороны Франции (до этого она отваживалась лишь атаковать словами зловредные русские спутники). Она заявила, что Соединенные Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности.— подчеркнула министр.Она добавила, что Европа должна создать военные инструменты, которые "соответствовали бы ее экономической и политической мощи". Есть опасения, что мадам министр крайне переоценивает мощь Европы."НАТО никогда не будет инструментом нашего суверенитета, его должны построить сами европейцы, — пояснила Парли. — Суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга". Вспомнила она и слова своего патрона о "смерти мозга НАТО", заметив, что этим Макрон пытается побудить членов к необходимой дискуссии. "Президент республики указал на вопросы, которые давно возникали в организации, — указала министр. — Эти слова продиктованы волей начать необходимую дискуссию, чтобы придать новую динамику основам альянса". "Это должно быть в центре наших дебатов в среду на саммите в Лондоне", — добавила Парли.Понятно, что Франция за всей этой атакой на Вашингтон и на НАТО видит для себя усиление своей позиции и занятие некоего трона "главной силы европейского НАТО", выразителя, так сказать, чаяний старой Европы.Смешно то, что оппонировал Макрону насчет "смерти мозга" не кто иной, как президент Турции Эрдоган! Причем в грубой форме и, по сути, нахамив ему, мол, это у него "смерть мозга" наступила. С чего бы вдруг Эрдогану заступаться за НАТО и тем более за США, с которыми он сам на ножах? Впрочем, Эрдоган часто бывает импульсивен и труднопредсказуем, и его высказывания иногда он сам бы не смог объяснить.Сама Турция ныне в НАТО нечто вроде "инфан террибль", от которого и надо бы избавиться, и страшно. При всей своих невысокой боеспособности, расслабухе и раздолбайстве турецкие ВС весьма многочисленны (несмотря на то, что за время правления Эрдогана урезались почти вдвое), прилично вооружены, и Турция находится в ключевом районе Южной Европы. Из-за глупой политики Вашингтона в отношении Анкары, которая выражалась во многих шагах, включая и неудачный путч, а усугубилась истерической реакцией на покупку С-400, турки крайне негативно относятся и к США, и к альянсу, и к своему там пребыванию. Но пока никак не обозначают свое движение на выход. Возможно, просто хотят, чтобы "на развод" подала другая сторона? А меж тем они просто делают то, что хотят: расширяют военное и иное сотрудничество с РФ, с которой их чуть до войны не довели, идут на негласный пересмотр ряда положений Конвенции Монтре в отношении ВМФ РФ, и т.п.При этом "прижать" турок на поставках им вооружений все сложнее: "импортозамещение" в Турции тоже постепенно осуществляется, и страна производит достаточно много своего вооружения, пусть и с большой долей иностранных компонентов. Прижали турок с истребителями — они пошли к Москве. Прижмут, скажем, с двигателями для танков — адрес им опять же известен, где им помогут. Турки при этом, ссылаясь на позицию альянса в отношении курдов, заблокировали принятие плана обороны вечно трясущихся перед мнимой агрессией ВС РФ прибалтийских "вымиратов". Не то чтобы этот план чем-то помог этим странам в случае реального начала войны — с темпами развертывания натовцами их соединений "быстрого реагирования" (со сроками типа 5-8 суток или месяц) можно отразить разве что агрессию Эстонии. Но тем не менее, турки его заблокировали.Турки вдобавок не забыли подложить очередную свинью своему дражайшему заклятому союзнику по альянсу и соседу по "Вороньей слободке" — грекам. Анкара заключила соглашение о разделе исключительных экономических зон с "правительством национального согласия" в Триполи, в Ливии. С тем, которое почти ничего, кроме Триполи, и не контролирует, и которое они поддерживают, а против них на стороне маршала Хафтара выступают и ОАЭ, и Египет, и Франция, да и российская поддержка имеется, хотя и отрицается (традиционно) официально, но фактов достаточно. Заключили они его через голову прочих причастных соседей и отрезали своей согласованной с ливийцами ИЭЗ греков от Кипра. Да еще и пририсовали себе кусок ИЭЗ собственно Кипра. Недовольны этим не только греки, которые уже поднимают бучу в Европе (и наверняка поднимут на саммите альянса), но и сам Кипр, и Египет. В общем, веселье только начинается.Турцию вдобавок пытаются прижать и по курдскому вопросу, что их чрезвычайно раздражает. В общем, единство в альянсе как бы не похуже, чем в коммунальной квартире. Да, американцы, возможно, продавят какие-то нужные им решения, но исполнение их наверняка будет саботироваться и далее всеми путями.Германия, будучи оккупированным, по сути, государством, и при немалой экономической мощи — политическим и военным карликом-инвалидом, и то, в общем, устала от заокеанских старших братьев, но на открытый бунт не решается. Тем более что американцы пока удерживают контроль над Берлином через послушные им элиты страны вроде старушки Меркель и ее людей, которые готовы своей стране топор на ногу уронить, лишь бы в США было приятно. Но тоже уже не во всем — история с "Северным потоком 2" это наглядно показывает. Как бы ни бесновались в Вашингтоне, но уступки в этом вопросе Берлин не идет и не пойдет.Любопытно, что новейшие опросы общественного мнения в Германии показали, что лишь 22% немцев желают и далее американского ядерного щита над собой, 40% же склоняются к европейскому ядерному сдерживанию, на уровне ЕС. И есть 7% тех, кто выступает за обзаведение ФРГ своим ядерным оружием. Но это, конечно, фантастика. Не то чтобы немцы не смогли разработать ядерные устройства, но денег у Германии нет даже на обычные силы, которые в полном развале в данный момент. А затягивать пояса не хотят ни бюргеры, ни приезжие бородатые ребята, которые и работать-то не хотят. Да и не даст никто немцам обзавестись своим ядерным оружием.Главным союзником немцы (51%) считают Францию (!), а США лишь 19% назвали таковым, а 7 и 4 назвали КНР и РФ. При этом 66% немцев оценивают отношения с США как "плохие". Более 60% немцев хотят укрепления отношений с РФ и КНР, и лишь 50% — с США. Больше желающих, чем с "восточным блоком РФ — КНР", только с французами — 77%.Правда, надежды немцев на европейский ядерный щит достаточно эфемерны. Британия покидает ЕС и никого "сдерживать " не будет, да и ее ракеты ей не принадлежат — принадлежат заряды и лодки, но не "Трайденты-2", они в аренде у США. США нужно разве это европейское сдерживание без них самих? Нет. А Франция с ее 4 подводными ракетоносцами и истребителями "Рафаль" с ракетами ASMP-A и 300 ядерными зарядами вряд ли годится на роль ядерного защитника ЕС. При этом у Макрона, "толкача" идеи европейского сдерживания, создания европейских ВС и прочих фантомов, есть в голове достаточно парадоксальные мечты. Вроде близких отношений с Россией в обмен на отказ ее от альянса с Китаем. Вот зачем России это нужно? Опыт наших союзнических отношений показывает, что ничего хорошего из дружбы здорового русского медведя и французского петуха для медведя нет. С другой стороны, наш президент В. В. Путин уже предлагал европейцам "обеспечить безопасность", вроде бы в шутку. Но уж если до этого когда-то и дойдет, то точно не в обмен на Китай.И тем не менее, нарастание центробежных тенденций в НАТО налицо, причем итогом может стать как выход некоторых членов из военной или и из политической части альянса, так и создание некоего нео-НАТО из тех радикально по отношении к России настроенных стран, которым хочется, чтобы Вашингтон их кинул под гусеницы русских танков и под удары "Искандеров" и "Кинжалов". Конечно, не сейчас, но в будущем. Да и если так набирать массу (набирая новые бесполезные страны), то в таком возрасте неизбежны различные смертельно опасные заболевания. Все же 70 лет — возраст солидный, не все доживают. Пора бы и честь знать… Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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