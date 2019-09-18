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"Воробей не пролетит": Жириновский ненавязчиво "прорекламировал" саудитам русские С-400
18 сентября 2019, 02:39 • 40 • Политика
Политик Владимир Жириновский в своем твиттере ненавязчиво "прорекламировал" Саудовской Аравии русские системы защиты С-400. "В небе и воробей не пролетит!" - убежден лидер ЛДПР.
Напомним: накануне в Саудовской Аравии был атакован завод по подготовке нефти. В итоге значительные мощности были выведены из строя; при этом атака осуществлялась с помощью дронов. Ответственность на себя взяли йеменские мятежники-радикалы.
На фоне того, что американские системы "Патриот", которые стоят на вооружении СА, буквально "проморгали" атаку, саудитам напомнили о том, что Турция уже выбрала для себя более эффективные комплексы защиты – российского производства.
О том же написал в своем твиттере Жириновский.
"Саудовская Аравия, пострадавшая от атаки на нефтепромыслы, может купить у России мощнейшие системы ПВО. Русское оружие самое совершенное и эффективное. В небе страны, у которой есть С-400, воробей не пролетит. Не говоря уже о дронах или самолетах. Сверхнадежная система защиты!" - похвалил он русские ПРО.
При этом в комментариях напомнили, что в РФ делают и другие системы, которые также могут заинтересовать Саудовскую Аравию (и не только ее):
"Так-то стрелять из С-400 по дронам - все равно, что палить из пушки по воробьям. Для дронов есть другие отличные средства ПВО. Зенитный комплекс Тор-М2, например", - отметил пользователь @glasnarodnyi.
Фото: Скриншот twitter.com/Zhirinovskiy
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