"Вопросы писал лично Зеленский?": Журналистов заподозрили в подкупе

Журналистов, участвовавших в "большом интервью" с Владимиром Зеленским, заподозрили в подкупе.

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своём телеграм-канале оценил интервью журналистов с Владимиром Зеленским. Хотя журналисты позиционировали себя как представители СМИ России, важно отметить, что вопросы задавали в том числе и сотрудники СМИ-иноагентов. На это также обратил внимание Шарий.

"Спасибо "российским СМИ" за прекрасное интервью Зеленского", - язвительно отметил он, а затем указал, что журналисты не задали своему собеседнику ни одного острого вопроса.

Лидер партии Шарий указал, что в разговоре с Зеленским журналисты почему-то обошли стороной давление на оппозицию на Украине, на пытки, совершаемые неонацистами.

"Вопросы писал лично Зеленский или Ермак и Подоляк? Ни одного острого вопроса. НИ ОДНОГО. Ни закрытия оппозиции, ни репрессий, ни пыток пленных. Вам самим не стыдно за это?" - возмутился Шарий.

Кроме того, добавил он, после этого интервью создаётся впечатление, что представители СМИ были проплачены.

"Судя по дважды заданным вопросам о мифических 10050000 покушениях на Солнце Нации, ещё и оплатили нормально это "интервью". Надеюсь, что просто ворованными из бюджета, а не волонтёрскими", - резюмировал Шарий.