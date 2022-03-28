Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут...
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки&q...
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте...
Главная / Политика

"Вопросы писал лично Зеленский?": Журналистов заподозрили в подкупе

28 марта 2022, 01:25  •  7 • Политика
Журналистов, участвовавших в "большом интервью" с Владимиром Зеленским, заподозрили в подкупе.
Украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своём телеграм-канале оценил интервью журналистов с Владимиром Зеленским. Хотя журналисты позиционировали себя как представители СМИ России, важно отметить, что вопросы задавали в том числе и сотрудники СМИ-иноагентов. На это также обратил внимание Шарий.
"Спасибо "российским СМИ" за прекрасное интервью Зеленского", - язвительно отметил он, а затем указал, что журналисты не задали своему собеседнику ни одного острого вопроса.
Лидер партии Шарий указал, что в разговоре с Зеленским журналисты почему-то обошли стороной давление на оппозицию на Украине, на пытки, совершаемые неонацистами.
"Вопросы писал лично Зеленский или Ермак и Подоляк? Ни одного острого вопроса. НИ ОДНОГО. Ни закрытия оппозиции, ни репрессий, ни пыток пленных. Вам самим не стыдно за это?" - возмутился Шарий.
Кроме того, добавил он, после этого интервью создаётся впечатление, что представители СМИ были проплачены.
"Судя по дважды заданным вопросам о мифических 10050000 покушениях на Солнце Нации, ещё и оплатили нормально это "интервью". Надеюсь, что просто ворованными из бюджета, а не волонтёрскими", - резюмировал Шарий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


7
Источник
Похожие новости
27 марта 2022, 19:35
Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей
27 марта 2022, 16:05
Орбан ответил на нахальные угрозы Дуды: "Мы венгры, а не украинцы"
27 марта 2022, 19:35
Диалог невозможен: Мы – не страна третьего мира, чтобы плестись за Западом, слушая наставления
27 марта 2022, 21:55
В СНБО Украины призвали открыть "второй фронт" против России: Ответ пришёл из Грузии
27 марта 2022, 19:35
Президент Германии предупредил немцев из-за Украины: "Впереди много трудностей"
27 марта 2022, 19:35
Украинская делегация сообщила о новых переговорах с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 марта 2022, 19:35
Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей
27 марта 2022, 19:35
Диалог невозможен: Мы – не страна третьего мира, чтобы плестись за Западом, слушая на...
27 марта 2022, 21:55
В СНБО Украины призвали открыть "второй фронт" против России: Ответ пришёл ...
27 марта 2022, 21:55
Премьер Чехии признал произвол против русских: "На сотни миллионов крон"
27 марта 2022, 20:10
На Украине с энтузиазмом восприняли фантазии о «польском» Калининграде
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2022, 20:30
С полуночи никакого плена: "Азову"* дали последний шанс на выход из Мариуполя
24 марта 2022, 15:45
"Стратегическое фиаско": Глава Еврокомиссии, обвиняя Россию, раскрыла главный страх
23 марта 2022, 09:25
Минфин России платил зря? В США решили официально отобрать русское золото
26 марта 2022, 05:40
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте на Украине
26 марта 2022, 03:55
Сначала газ за рубли, потом - отставка: Польская PGNiG потеряла главу компании
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.