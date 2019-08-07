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"Вопросов к нему много": Генпрокурор Украины - о статусе Порошенко в уголовных делах
07 августа 2019, 06:24 • 150 • В мире
Украинские следователи сообщали о том, что против экс-президента Украины по заявлениям открыто 11 уголовных дел. Однако, как выясняется, ни по одному из них Порошенко не проходит в качестве обвиняемого, хотя вопросов к нему много - и даже довольно нелепых.
Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире украинской радиостанции "Новое время". По его словам, во всех уголовных делах у бывшего гаранта только один статус - он проходит как свидетель.
Конечно, добавил Луценко, к Порошенко у правоохранительных органов скопилось немало вопросов, есть среди них и нелепые.
Напомним, одно из последних уголовных дел, в котором фигурирует имя бывшего украинского президента, было открыто совсем недавно: Государственное бюро расследований заинтересовалось отдыхом Порошенко на Мальдивах в 2018 году, который и тогда стал причиной громкого скандала.
По данным журналистов, Порошенко отправился на Мальдивы с членами своей семьи. Каждому участнику "вояжа" СБУ выдала фальшивые паспорта, а в отеле президент отметился под именем Mr Incognito Petro Ukraine. Кроме того, он арендовал с 1 по 8 января остров за 500 тысяч долларов.
Сам Порошенко отрицал все обвинения и утверждал, что он за свой счёт оплатил отдых и воспользовался настоящим удостоверением личности.
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