"Вопрос завтрашних войн": "Русский гигант" дал свой рецепт защиты семьи и детей

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в РИА ФАН пояснил свою мысль о своём неприятии радикализации в обществе. Уточняя, он обратил внимание на события, которые происходят в США и в Европе.

"Речь идёт о радикализации, я бы не сказал сексуальных отклонений, но сексуальных воззрений определённой части человечества, - продолжил свою мысль Валуев. - Условно говоря, люди, которые придерживаются традиционного уклада, как это было заложено природой, не продвигают идею традиционной семьи и не реагируют так яростно и непримиримо на тех, кто считает по-другому".

При этом "Русский гигант", как восхищённо называли его во время профессионального занятия боксом, обратил внимание на то, что активизировались представители так называемых меньшинств.

Депутат не исключил, что если Россия позволит себе придерживаться той же линии поведения, что и европейские страны сегодня, то придём к тому же печальному результату: вырождению коренного населения, поддержке рождаемости только за счёт мигрантов.

Валуев обратил внимание на тот факт, что традиционные семейные ценности в России уже пытаются подвергать сомнению, и добавил, что причина тому "проста до ужаса". Всё дело в будущей нехватке ресурсов для населения нашей планеты.

"Те самые руководители, те самые корпорации прекрасно понимают, что если человечество будет плодиться с той скоростью, с которой плодится сейчас, — ресурса на всех не хватит, - пояснил парламентарий. - Борьба за ресурс сегодня является вопросом завтрашних войн".

Валуев также добавил, что война эта может вестись в данном случае и без применения ядерного оружия. На вопрос о том, как же уберечь, защитить семью, семейные ценности, детей, депутат дал свой рецепт.

"Надо рожать детей, быть традиционной семьей в том понимании действительности, которое есть у народов, населяющих Россию", - уверен Валуев.