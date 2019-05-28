Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главы МИД России и Кубы выступили против попыток США переформатировать Латинскую...
Невидимого "Охотника" России покажут на выставке "Армия-2019"...
Проверка не только чатов в WhatsApp: Дипломаты предупредили русских туристов пер...
КПРФ, куда тебя несет?! Ярославские коммунисты встали под ЛГБТ-флаги (Провокатор...
Главная / Политика

"Вопрос закрыт": Турция поставила точку в обсуждении закупки российских С-400

28 мая 2019, 00:54  •  11 • Политика
Анкара не собирается обсуждать с Вашингтоном ситуацию вокруг закупки российских зенитных систем. По словам турецких властей, вопрос давно уже решен.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о том, что Анкара под давлением Вашингтона якобы может отказаться от закупки российских зенитных установок С-400.
По словам Акара, российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке систем, поскольку вопрос с приобретением давно решен.
"Вопрос с приобретением С-400 закрыт, это завершенное дело. Это необходимо понимать. Наш президент неоднократно это повторял. Для установки С-400 из России приедет технический персонал", - заявил Акар в эфире турецкого канала Haber Turk.
Что касается конкретных сроков, то, по словам министра, системы будут доставлены в Турцию в ближайшие месяцы. По его словам, "процесс уже начался".
Акар подчеркнул, что Анкара не получала от Вашингтона запроса на аннулирование поставки С-400. По крайней мере, добавил министр, ему об этом ничего неизвестно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



11
Источник
Похожие новости
27 мая 2019, 19:39
В Погранслужбе ФСБ заявили, что угроза диверсий Украины в Крыму сохраняется
27 мая 2019, 16:24
Патриарх Кирилл назвал Совет Европы основой единства Евросоюза
27 мая 2019, 21:39
Роспуск состоится: Верховный суд Украины не принял иск к Зеленскому из-за указа о внеочередных выборах в парламент
27 мая 2019, 15:09
Водителям позволят поспать: Депутаты хотят следить за режимом дня такси при помощи ГЛОНАСС
27 мая 2019, 21:39
Побывал на передовой: Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент Украины
27 мая 2019, 08:39
Стала известна предварительная явка на праймериз «Единой России»
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 мая 2019, 00:39
«Беспрецедентный случай»: парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству Себас...
28 мая 2019, 00:39
«Президент мира на словах»: Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе главы государ...
28 мая 2019, 00:39
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
28 мая 2019, 00:54
Сползание под стол и мужские слезы: НВО показали, как актеры "Игры престолов&quo...
28 мая 2019, 00:39
«У него нет личной обиды на Россию»: как может измениться политика Литвы при новом пр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2019, 00:09
Керченский инцидент: Россию ведут под трибунал
23 мая 2019, 00:39
Лукашенко подвёл цемент: Белорусов озадачило исчезновение "строительных" миллиардов
24 мая 2019, 18:54
"Обожает Путина, убившего десятки тысяч украинцев": Патриоты Незалежной затравили российскую певицу
24 мая 2019, 02:39
Империя Порошенко наносит ответный удар: Михеев объяснил смысл метаний экс-президента Украины по Европе
25 мая 2019, 04:39
"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН
26 мая 2019, 13:09
Обнажённая Меркель верхом покоряет русского медведя: Немецкая художница приготовила подарок канцлеру. Не понравится - Путину - фото
26 мая 2019, 16:09
Яценюк призвал Зеленского созвать СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.