"Вопрос закрыт": Турция поставила точку в обсуждении закупки российских С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о том, что Анкара под давлением Вашингтона якобы может отказаться от закупки российских зенитных установок С-400.

По словам Акара, российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке систем, поскольку вопрос с приобретением давно решен.

"Вопрос с приобретением С-400 закрыт, это завершенное дело. Это необходимо понимать. Наш президент неоднократно это повторял. Для установки С-400 из России приедет технический персонал", - заявил Акар в эфире турецкого канала Haber Turk.

Что касается конкретных сроков, то, по словам министра, системы будут доставлены в Турцию в ближайшие месяцы. По его словам, "процесс уже начался".

Акар подчеркнул, что Анкара не получала от Вашингтона запроса на аннулирование поставки С-400. По крайней мере, добавил министр, ему об этом ничего неизвестно.