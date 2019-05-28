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"Вопрос закрыт": Турция поставила точку в обсуждении закупки российских С-400
28 мая 2019, 00:54 • 11 • Политика
Анкара не собирается обсуждать с Вашингтоном ситуацию вокруг закупки российских зенитных систем. По словам турецких властей, вопрос давно уже решен.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о том, что Анкара под давлением Вашингтона якобы может отказаться от закупки российских зенитных установок С-400.
По словам Акара, российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке систем, поскольку вопрос с приобретением давно решен.
"Вопрос с приобретением С-400 закрыт, это завершенное дело. Это необходимо понимать. Наш президент неоднократно это повторял. Для установки С-400 из России приедет технический персонал", - заявил Акар в эфире турецкого канала Haber Turk.
Что касается конкретных сроков, то, по словам министра, системы будут доставлены в Турцию в ближайшие месяцы. По его словам, "процесс уже начался".
Акар подчеркнул, что Анкара не получала от Вашингтона запроса на аннулирование поставки С-400. По крайней мере, добавил министр, ему об этом ничего неизвестно.
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