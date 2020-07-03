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"Вопрос закрыт": Глава НАО поставил точку в вопросе слияния с Архангельской областью

03 июля 2020, 08:00  •  83 • Политика
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкой автономной области Юрий Бездудный поставил точку в вопросе слияния с Архангельской областью. "Вопрос закрыт", - жёстко заявил он.
Ненецкая автономная область стала единственным регионом России, где большинство жителей высказались против поправок в Конституцию. Врио главы региона считает, что это связано с актуальным и очень болезненным вопросом объединения с Архангельской областью. Внесение изменений в основной закон страны не поддержали 54,57% проголосовавших. Свой голос за поправки отдали 44,42%.
Бездудный отметил, что эти результаты стали выражением протеста против объединения НАО с Архангельской областью. В интервью РБК он заявил, что слияния двух этих регионов в один не произойдёт.
"Вопрос с объединением был закрыт в конце мая", - поставил точку в этом вопросе политик.
Он считает, что в НАО есть "некоторые силы", которые и сейчас продолжают подогревать интерес к данной теме в попытке извлечь выгоду, а именно - получить "политические очки" перед выборами в Государственную думу.
По словам Бездудного, слияние двух регионов невыгодно как НАО, так и Архангельской области, пишет РБК.

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