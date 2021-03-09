"Вопрос языка не ко времени": Зеленский перечислил тех, кто хочет "хайпануть"

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил тех, кто хочет "хайпануть", но при этом начисто забыл о том, что говорил сам меньше двух лет назад. "Вопрос языка не ко времени", - заявил украинский лидер, хотя его дела свидетельствуют об обратном.

В период своей предвыборной кампании Зеленский неоднократно признавался, что на Украине есть множество проблем, решать которые нужно в первую очередь. Языковая проблема в этот список не входит. Спустя почти два года он повторил это заявление, но в другом контексте.

"Вопрос языка не ко времени", - заявил он и 9 марта в рамках выступления на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

Президент Украины напомнил, что в стране только один государственный язык - украинский.

"Все, кто поднимает вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви, - это всё люди, которые хотят "хайпануть", - считает Зеленский.

По его мнению, заявления таких людей нацелены на то, чтобы расколоть украинское общество. Украинский же язык, уверен политик, полностью защищён.

До своей политической карьеры и в самом её начале Владимир Зеленский предпочитал общаться на русском языке. Свободно изъясняться на мове Зеленский стал уже после победы на выборах. В разгар его предвыборной борьбы с Петром Порошенко последний, ещё имея президентские полномочия, принял закон "Об обеспечении украинского языка как государственного".

Теперь на Украине последовательно вводятся пункты этого закона. Так, с 16 января 2021 года введена норма, обязывающая всех поставщиков услуг обслуживать людей и предоставлять им информацию исключительно на украинском. Со следующего года нарушителей будут штрафовать.

При этом на Украине продолжается вооружённый конфликт на территории Донбасса, крайне напряжённой является эпидситуация, связанная с распространением COVID-19, растут тарифы на ЖКУ. Существует и ряд других острых вопросов, требующих незамедлительного решения.