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"Вопрос языка не ко времени": Зеленский перечислил тех, кто хочет "хайпануть"

09 марта 2021, 23:35  •  116 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский перечислил тех, кто хочет "хайпануть", но при этом начисто забыл о том, что говорил сам меньше двух лет назад. "Вопрос языка не ко времени", - заявил украинский лидер, хотя его дела свидетельствуют об обратном.
В период своей предвыборной кампании Зеленский неоднократно признавался, что на Украине есть множество проблем, решать которые нужно в первую очередь. Языковая проблема в этот список не входит. Спустя почти два года он повторил это заявление, но в другом контексте.
"Вопрос языка не ко времени", - заявил он и 9 марта в рамках выступления на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".
Президент Украины напомнил, что в стране только один государственный язык - украинский.
"Все, кто поднимает вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви, - это всё люди, которые хотят "хайпануть", - считает Зеленский.
По его мнению, заявления таких людей нацелены на то, чтобы расколоть украинское общество. Украинский же язык, уверен политик, полностью защищён.
До своей политической карьеры и в самом её начале Владимир Зеленский предпочитал общаться на русском языке. Свободно изъясняться на мове Зеленский стал уже после победы на выборах. В разгар его предвыборной борьбы с Петром Порошенко последний, ещё имея президентские полномочия, принял закон "Об обеспечении украинского языка как государственного".
Теперь на Украине последовательно вводятся пункты этого закона. Так, с 16 января 2021 года введена норма, обязывающая всех поставщиков услуг обслуживать людей и предоставлять им информацию исключительно на украинском. Со следующего года нарушителей будут штрафовать.
При этом на Украине продолжается вооружённый конфликт на территории Донбасса, крайне напряжённой является эпидситуация, связанная с распространением COVID-19, растут тарифы на ЖКУ. Существует и ряд других острых вопросов, требующих незамедлительного решения.

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