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"Вопрос уже о прямой конфронтации в воздухе": США отработали массированный ядерный удар по России

07 сентября 2020, 17:20  •  180 • Политика
США отработали массированный ядерный удар по территории России, сообщает военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что речь не идёт о мнимой опасности - "вопрос уже о прямой конфронтации в воздухе".
На YouTube-канале "Аналитическая служба Донбасса" Леонков прокомментировал провокационные пролёты американских бомбардировщиков вблизи территории России с последующим нанесением учебных ядерных ударов.
Эксперт отметил, что одно из учений под названием "Защитник" американцы вовремя провести не смогли в силу пандемии коронавируса. Было принято решение разбить их на целый ряд подучений.
"В частности, проводится учение Военно-воздушных сил, но особенность этих учений в том, что раньше они проводились силами тактических авиации, - стратегическая авиация у них участвовала минимально. Активных полётов возле наших границ никогда не было.
Что происходит здесь? Американцы поднимают шесть B-52, перебрасывают их на территорию Великобритании и начинают отработку нанесения ядерных ударов по территории России", - сказал он.
Леонков назвал направления, которые отрабатывались американцами. Во-первых, это полёты через Норвегию с последующим нанесением ударов по Калининграду и Санкт-Петербургу, во-вторых, удар через юг Европы с нанесением ударов по Крыму и ещё один удар B-52 по базам Хмеймим и Тартус.
"То есть было отработано нанесение массированного ядерного удара по территории России", - объяснил эксперт.
"Крылатые ракеты могут иметь ядерную начинку и подобного рода атаки представляют колоссальную опасность", - сказал Леонков.
Он отметил, что сразу после проведения учений подобного рода выступил замкомандующего ВВС НАТО и сказал: "Почему мы проводим учения неправильно?" Уточняя, в чём ошибка, он отметил, что "самолёты должны сопровождать представители НАТО, для того, чтобы отгонять российские истребители, которые перехватывают B-52, отгоняя от границ России".
"То есть речь уже напрямую идёт о конфронтации в воздухе. Это очень серьёзно. Я такого не помню, ведь подобного рода случаи бывали примерно до 1985 года", - отметил эксперт.

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