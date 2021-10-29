"Вопрос о лишении депутатской корочки уже поднят?": Голованов не сдержался после истории с Рашкиным

Депутата от КПРФ Рашкина поймали с убитым лосем в Саратовской области. "В Госдуме комитет по этике уже запросил материалы дела? Вопрос о лишении Рашкина депутатской корочки уже поднят?" - интересуется Роман Голованов.

Полиция задержала депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей убитого лося в Лысогорском районе Саратовской области. Событие прокомментировал журналист Роман Голованов.

Речь идёт об инциденте, который произошёл в пятницу, 29 октября. Полицейские совместно с сотрудником Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в местных угодьях остановили автомобиль парламентария. В багажнике машины обнаружилась разделанная туша лося. Депутат оправдался тем, что якобы нашёл мёртвое животное и вёз его к правоохранителям.

А кто-то уже поставил вопрос об исключении Рашкина из партии? В Госдуме комитет по этике уже запросил материалы дела? Вопрос о лишении Рашкина депутатской корочки уже поднят?

- интересуется Голованов в своём Telegram-канале.

Журналист не понимает, почему Рашкин до сих пор не заключён под стражу, а вместо этого раздаёт интервью. Голованов указал, что обычный человек уже давно сидел бы в СИЗО.

Вот они, "святые 90-е" во всей рашкинской красе,

- резюмирует журналист.