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"Вопрос о лишении депутатской корочки уже поднят?": Голованов не сдержался после истории с Рашкиным

29 октября 2021, 19:40  •  51 • Политика
Депутата от КПРФ Рашкина поймали с убитым лосем в Саратовской области. "В Госдуме комитет по этике уже запросил материалы дела? Вопрос о лишении Рашкина депутатской корочки уже поднят?" - интересуется Роман Голованов.
Полиция задержала депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей убитого лося в Лысогорском районе Саратовской области. Событие прокомментировал журналист Роман Голованов.
Речь идёт об инциденте, который произошёл в пятницу, 29 октября. Полицейские совместно с сотрудником Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в местных угодьях остановили автомобиль парламентария. В багажнике машины обнаружилась разделанная туша лося. Депутат оправдался тем, что якобы нашёл мёртвое животное и вёз его к правоохранителям.
А кто-то уже поставил вопрос об исключении Рашкина из партии? В Госдуме комитет по этике уже запросил материалы дела? Вопрос о лишении Рашкина депутатской корочки уже поднят?
- интересуется Голованов в своём Telegram-канале.
Журналист не понимает, почему Рашкин до сих пор не заключён под стражу, а вместо этого раздаёт интервью. Голованов указал, что обычный человек уже давно сидел бы в СИЗО.
Вот они, "святые 90-е" во всей рашкинской красе,
- резюмирует журналист.

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