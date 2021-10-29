|
"Вопрос о лишении депутатской корочки уже поднят?": Голованов не сдержался после истории с Рашкиным
29 октября 2021, 19:40 • 51 • Политика
Депутата от КПРФ Рашкина поймали с убитым лосем в Саратовской области. "В Госдуме комитет по этике уже запросил материалы дела? Вопрос о лишении Рашкина депутатской корочки уже поднят?" - интересуется Роман Голованов.
Полиция задержала депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей убитого лося в Лысогорском районе Саратовской области. Событие прокомментировал журналист Роман Голованов.
Речь идёт об инциденте, который произошёл в пятницу, 29 октября. Полицейские совместно с сотрудником Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в местных угодьях остановили автомобиль парламентария. В багажнике машины обнаружилась разделанная туша лося. Депутат оправдался тем, что якобы нашёл мёртвое животное и вёз его к правоохранителям.
- интересуется Голованов в своём Telegram-канале.
Журналист не понимает, почему Рашкин до сих пор не заключён под стражу, а вместо этого раздаёт интервью. Голованов указал, что обычный человек уже давно сидел бы в СИЗО.
- резюмирует журналист.
Подпишитесь на нас
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 октября 2021, 12:10
|
24 октября 2021, 09:35
|
27 октября 2021, 02:55
|
24 октября 2021, 21:50
|
23 октября 2021, 13:10
|
26 октября 2021, 07:40
|
27 октября 2021, 21:35