"Вопрос не только в статистике": Собянин заявил о нескольких пиках заболевания в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин решил принести соболезнования семьям жертв коронавируса. Слова поддержки он произнёс в комментарии для канала "Россия 24".

Вопрос не только в статистике или количестве смертей, каждая смерть - это трагедия, это боль людей, которые пережили утрату родных и близких. Я соболезную их горю, - сказал градоначальник.

Между тем первый случай летального исхода из-за COVID-19 в Москве был зарегистрирован почти три месяца назад - 19 марта. Тогда умерла 79-летняя женщина с осложнениями на фоне коронавируса в виде пневмонии.

Собянин, кроме того, заявил о нескольких пиках заболевания в городе, которых, по его словам, в Москве было "не так много за всю её историю".

Он подчеркнул, что COVID-19 стал большим ударом для всех цивилизаций и стран и в значительной степени коснулся также и российской столицы.