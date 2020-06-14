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"Вопрос не только в статистике": Собянин заявил о нескольких пиках заболевания в Москве

14 июня 2020, 10:00  •  120 • Политика
Собянин заявил о нескольких пиках заболевания в Москве. Кроме того, он решил принести соболезнования семьям жертв коронавируса, поскольку в случае с COVID-19 "вопрос не только в статистике". Между тем первый случай летального исхода из-за этого заболевания в столице был зарегистрирован почти три месяца назад - ещё 19 марта.
Мэр Москвы Сергей Собянин решил принести соболезнования семьям жертв коронавируса. Слова поддержки он произнёс в комментарии для канала "Россия 24".
Вопрос не только в статистике или количестве смертей, каждая смерть - это трагедия, это боль людей, которые пережили утрату родных и близких. Я соболезную их горю, - сказал градоначальник.
Между тем первый случай летального исхода из-за COVID-19 в Москве был зарегистрирован почти три месяца назад - 19 марта. Тогда умерла 79-летняя женщина с осложнениями на фоне коронавируса в виде пневмонии.
Собянин, кроме того, заявил о нескольких пиках заболевания в городе, которых, по его словам, в Москве было "не так много за всю её историю".
Он подчеркнул, что COVID-19 стал большим ударом для всех цивилизаций и стран и в значительной степени коснулся также и российской столицы.

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